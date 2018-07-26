Жительница Текстильщика Валентина Фролкина, пострадавшая в аварии с участием маршрутки «Донецк – Седово» и минивэна «Донецк – Мариуполь»: Возможно, водитель минивэна не выспался и из-за магазинов не заметил… маршрутку, ехавшую по главной

26 Июль 08:00 2018-07-26T10:50:01+03:00

В резонансном ДТП пострадали десять человек, из них четверо – дети

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24 июля в 5:55 на Текстильщике, что в Кировском районе столицы, водитель минивэна «Volkswagen», двигаясь по улице Терешковой, на полном ходу въехал в маршрутку «Mercedes-Benz Sprinter», двигавшуюся по главной – улице Островского. На перекрестке микроавтобус, в котором семьи с детьми ехали на море в Седово, опрокинулся на левую сторону.

- Минивэн столкнулся с микроавтобусом на пересечении улиц Терешковой и Островского. Фото: МВД ДНР

В ДТП пострадали десять человек, среди которых четверо несовершеннолетних. С переломами ребер и конечностей, сотрясением мозга, а также ушибами и ссадинами пассажиров злополучных рейсов доставили в медицинские учреждения. Пострадавших из маршрутки, следовавшей в Седово, - в Республиканской травматологический центр, а пассажиров из минивэна – в горбольницу №24.

Как сообщили «КП» в санпропускнике горбольницы, трое пострадавших молодых мужчин уже выписаны. Травмы их оказались несложными – ушибы и ссадины – после оказания первой медицинской помощи их не госпитализировали.

Меньше повезло 66-летней жительнице Текстильщика Валентине Фролкиной. Сейчас женщина находится в травматологическом отделении горбольницы №24. На сломанной голени ее левой ноги гипс, а на правой – фиксирующая растянутые мышцы повязка.

ИЗ ЖЕЛЕЗНОЙ ЛОВУШКИ СПАСЛИ ПРОХОЖИЕ

Когда я зашел в палату к Валентине Ивановне, рядом с ней находился супруг Владимир Николаевич. Он любезно позволил пообщаться с супругой. Валентина Ивановна откровенно рассказала о произошедшем ДТП.

Женщина ехала спереди в минивэне «Volkswagen» (небольшом фургоне с тремя рядами сидений), следовавшем в Мариуполь, - сидела возле водителя.

- Водитель - молодой мужчина - первой взял меня на Текстильщике, я ехала к родственникам в гости, а затем в салон сели трое парней на улице Островского - они направлялись на море. По пути в машину должны были подсесть еще двое, я так поняла, их друзей.

Валентина Ивановна рассказывает, что водитель производил нормальное впечатление, спиртным от него не пахло.

- Как он мог не увидеть-то маршрутку? - задается вопросом женщина, пытаясь поудобнее расположиться на кровати с загипсованной ногой. – Возможно, не выспался. А еще магазины вдоль дороги – они частично закрывают обзор.

Валентина Фролкина рассказывает, что во время столкновения ее «резко кинуло назад, а потом вперед». Грудную клетку спасли выскочившие подушки безопасности – они смягчили удар о торпедо. А вот ногам досталось от мотора, который сместился прямо в салон в результате страшного столкновения.

Пассажирский фургон превратился в груду металла. Фото: МВД ДНР

Будучи в сознании, женщина пыталась выбраться из покореженного авто. Но дверь не открывалась. Ей помогли случайные прохожие. Мужчина в спортивной майке, изловчившись, голыми руками разжал заклинившую дверь. Валентину Ивановну вместе с пострадавшими парнями привезли в 24-ю больницу несколькими «скорыми».

Тем временем. В 7:00 троих женщин и четверых их детей из опрокинувшегося автобуса доставили в Республиканский травматологический центр. Ребятишкам первую помощь оказывал детский ортопед-травматолог. А взрослыми пострадавшими лично занимался заместитель директора Республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко.

- Всем поступившим оказали необходимую помощь в полном объеме, - прокомментировал «КП» директор Республиканского травматологического центра Александр Кравченко. – Женщину с тремя сломанными ребрами отправили в торакальный центр больницы имени Калинина (ДОКТМО). У всех остальных травмы полегче – они продолжат лечение уже по месту жительства.

Директор РТЦ Александр Кравченко рассказал, какая помощь оказана пострадавшим пассажирамФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

НУЖНЫ РАЗМЕТКА «УСТУПИ ДОРОГУ» И СВЕТОФОР

Сейчас Следственное управление МВД ДНР проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела в порядке статьи 309 УК ДНР («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Виновному водителю может «светить» лишение свободы на срок до двух лет с лишением права управлять автомобилей последующие три года.

- Водитель автомобиля «Volkswagen» не предоставил преимущество в движении опрокинувшемуся на бок автобусу, - констатировал еще на месте дорожно-транспортного происшествия инспектор ГАИ Донецка Сергей Алдошин.

Сергей Алдошин рассказал, почему перевернулся автобус с детьми. Фото: МВД ДНР

По словам автолюбителей со стажем вождения, перекресток Терешковой – Островского - в числе аварийно-опасных. На нем часто бьются машины, погибают и травмируются люди. Одна из причин тому - участники движения по Терешковой, которая является второстепенной, не смотрят на главную.

- Просто по газам, а там хоть трава не расти, - объясняют водители.

Женщины-водители говорят, что на «перекресток смерти» надо добавить знаков, а на асфальте нарисовать разметку «уступи дорогу».

- А то аварии там происходят настолько часто! – говорят они.

Пострадавших с места ДТП забрали четыре «скорых». Фото: Соцсети

Пострадавших с места ДТП забрали четыре «скорых». Фото: Соцсети

Некоторые полагают, что ситуацию исправит только светофор. И добавляют, что при этом нужно поубирать все магазины, которые закрывают обзор. Обезопасить оживленный перекресток могут местные власти и работники ГАИ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным Министерства транспорта ДНР, представители госнадзора в сфере пассажирского транспорта регулярно проверяют, в том числе и внепланово, деятельность перевозчиков. Среди наиболее часто выявляемых в ходе рейдов нарушений - отсутствие полного пакета разрешительных документов, путевых листов, лицензионной карточки, а также утвержденных ГАИ схемы маршрута и расписания движения.

Так, на днях на специально созданной комиссии оштрафовали шестьдесят шесть перевозчиков на общую сумму порядка 225 тысяч рублей. А одному из нарушителей просто предписали устранить нарушения требований Закона ДНР «Об автомобильном транспорте».