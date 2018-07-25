2018-07-25T19:07:23+03:00
Политика

Пан Жебривский: «Россия накроется медным тазом и тогда мы заберем свои земли»

Украинский политик предлагает забрать у России пять областей: Воронежчину, Ростовщину, Курщину, Брянщину, Краснодарский край
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинским властям дать бы ладу своему населению, но ментальность сильнее.Украинским властям дать бы ладу своему населению, но ментальность сильнее.
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Я не знаю, что показывают украинским зрителям их СМИ о России, но, видимо, что-то забористое, если даже политики позволяют себе такие высказывания:

- Рано или поздно Россия накроется медным тазом и нам придётся забирать наши земли: Воронежчину, Ростовщину, Курщину, Брянщину, Краснодарский край. Там ментально наши люди, – заявил т.н. экс-председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации, пан Павло Жебривский.

Пока, похоже, накрыло самого Павла, который не совсем в курсе как живет простой украинский обыватель, но мечтает «осчастливить» этим самым бытием российских граждан. Бог с ней, с той неподъемной коммуналкой, развалом медицины и полной зависимостью от США, но с чисто украинской ментальностью политики в своих мечтах, как в анекдоте, кидают шапку "а цэ под помидоры!"

Тем временем весь мир смеется над очередными громкими заявлениями страны победившей демократии: то у них Сердючка и Ирма Крат идут в президенты, то безграмотные казаки сидят в Верховной раде, а народ все больше скатывается в пропасть нищеты. Вот украинские СМИ и развлекают своего зрителя такими новостями, так глядишь, и не вспомнишь про пустой холодильник и долг по коммуналке. Зато скоро Украина отберет у России пять областей, это ли не радость?!

- Только украиноненавистник может предлагать такие вещи, - сказал пан Жебривский на сценарий «отрезать Донбасс» от Украины. - На оккупированной территории тоже есть патриоты Украины. Отдать часть Донецкой, Луганской, Крым. А завтра кто-то захочет Закарпатья, Черновцы. Подумаешь, в Берегово живут украинцы венгерского происхождения. Давайте их отдадим и проблем не будет с языком преподавания в школах? Слушайте, тогда остановиться нельзя. Останемся Украиной в "Галицком княжестве". Представь, что там твои папа и мама. Отдать их? За каждую душу надо бороться.

Представилось, как дончане и россияне по ночам, плотно завесив шторы, поют под бандуру «Щэнэвмэрлу» и ждут, когда Бандера придет наводить порядок. В соцсетях Жебривскому быстро напомнили, что, судя по последним событиям, тазом накроет скорее Украину и уже довольно скоро. Также высказывались предположения, что слова Жебривского связаны с магнитной бурей или лунным затмением.

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