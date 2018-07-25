Отдых в ДНР-2018: Почему Нижняя Крынка стала альтернативой Седово

25 Июль 17:49 2018-07-25T18:00:08+03:00

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Поселок Нижняя Крынка, что на окраине Макеевки, стал пристанищем для семейного отдыха дончан. В этом уголке Республики проходит одноименная поселку река и Ханженковское водохранилище, на берегу которого расположено несколько баз отдыха.

Жилье бронируйте заранее

Отправляюсь на выходные в это курортное место, чтобы разузнать обстановку. Номер бронирую заранее, потому что в сезон отпусков почти все мини-отели переполнены, а рисковать остаться на улице или возвращаться домой – не комильфо.

Самая простая, но чистенькая комната с двуспальной кроватью, телевизором и холодильником обходится мне в 500 рублей за сутки. Здесь еще есть и «люкс» - стоимостью 1000 рублей. Отличие от «эконома» лишь в том, что в нем есть кондиционер и удобства в номере. Но, к сожалению, такие апартаменты были заняты.

Номера от 500 до 1000 рублей в суткиФото: Оксана АЛЕКСАНДРОВА

Приходится довольствоваться тем, что есть. Тем более уличный душ, вода которого нагревается от солнца – полезен для иммунитета. Об этом я как раз узнал в пути по радио в передаче доктора Комаровского.

На территории пляжа есть два вида беседок: из сруба – за 750 рублей, и обычные – за 50 рублей.

- В стоимость номера входят мангалы, лежаки и пребывание на пляже, говорит администратор. – Те, кто не арендует здесь ни комнату, ни беседку, может заплатить пятьдесят рублей и отдыхать на берегу.

Вечерние пейзажи радуют глазФото: Оксана АЛЕКСАНДРОВА

Водохранилище чистое и теплое

Что еще нужно для отдыха на природе? Пожарить шашлычка, подышать свежим воздухом и полюбоваться красотами нашего живописного края. Ну, и искупаться, конечно. Правда такое занятие не для меня, но для любителей поплавать или посидеть «бегемотом» в воде – идеальное место.

- Вода чистая и безумно теплая, - продолжает управляющая. - Детки с радостью здесь плескаются. Тем более, что пляж песчаный.

Кстати, стоит отметить, что по сообщению республиканской санитарно-эпидемиологической станции – ни один из водоемов ДНР, кроме Азовского моря, не рекомендован для купания. Такие предупреждения не останавливают жителей, которых в знойную жару можно встретить у каждого пруда, ставка, реки.

Берег чистый. Вода теплаяФото: Оксана АЛЕКСАНДРОВА

- Отдыхать на море нам не нравится. Скучно лежать «тюленем» на пляже под палящем солнцем, - рассказывает отдыхающая из Макеевки Ирина Зайцева. - Здесь людей много, но не так, как там. И нет запахов рыбы и «морского прибоя».

А вот дончанин Илья Кушнир всегда ездил на побережье Азовского или Черного морей.

- На Крым денег не хватает. В Седово ехать отпало желание после того, как установили блокпост, - говорит он. – В интернете наткнулись на это место. Вот уже второй мы отправляемся в отпуск на Крынку.

Хороший улов

Ближе к вечеру отправляюсь на прогулку по поселку. Между базами отдыха довольно таки дикая местность, которая, как я понял, отлично подходит для рыбалки. Жаль, что не догадался взять удочку.

Дикие пляжи - отличное место для рыбалкиФото: Оксана АЛЕКСАНДРОВА

Местный житель Виктор Михайлович уже наловил с десятка два карпа и карася.

- Часто клюет? – спрашиваю у него.

- Раз на раз не приходится. Бывает только закинешь – уже дергает, а бывает и час без толку, - отвечает пенсионер. - Рыбешки у нас знатные водятся: с ладошку-две – как пить дать вытащишь. А вкусная-то она, какая…просто объеденье.

Рыболов рассказывает, что если знать места, то можно и раков надергать.

На лодке тоже можно походитьФото: Оксана АЛЕКСАНДРОВА

Пытаюсь разузнать дорогу к магазину, но оказывается, что находится он не совсем близко, да и работает – не допоздна. Поэтому все самые необходимые продукты лучше покупать заранее, и пусть себе хранятся в холодильнике. Но если что-то прям срочно необходимо, то можно воспользоваться доставкой продуктов из магазина. Такая услуга обойдется в 100 рублей. Объявления с номерами курьеров можно найти в поселке или узнать у местных жителей.

Вот такие здесь красивые закатыФото: Оксана АЛЕКСАНДРОВА

Несмотря на некоторые неудобства, отдых на Нижней Крынке вполне можно назвать удачным. Дал себе слово вернуться сюда осенью, потому что уверен - пейзажи здесь будут не хуже, чем на картинах Шишкина.

Советы «КП»

✓ Бронируйте жилье заранее;

✓ Запасайтесь продуктами в городе;

✓ Берите спрей от мух и комаров (у водоема они уж очень лютые);

✓ Не забудьте удочку;

✓ Если есть, возьмите мультиварку, потому что не во всех базах отдыха есть кухня.