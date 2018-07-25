В ДНР будут контролировать уровень выбросов предприятий в атмосферу

25 Июль 15:06 2018-07-25T15:10:04+03:00

Самыми крупными источниками выбросов для наших территорий на сегодня, которые выбрасывают более 40% - всего два предприятия - это Зуевская и Старобешевская ТЭС Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

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Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленными предприятиями республики сейчас составляет 1/5 часть от довоенного периода. Но тем не менее, в крупных городах фоновые показатели атмосферного воздуха превышают предельно-допустимых концентрации по пыли, окислам азота, сернистому ангидриду, в отдельных случаях по углекислому газу. Чтобы обеспечить благоприятные экологические условия для жизни людей, в Донецкой народной республике был принят и уже вступил в силу «Закон об охране атмосферного воздуха». Он учитывает несколько основных принципов.

- Первый принцип - это обеспечение благоприятной окружающей среды для проживания человека на этой территории, - говорит заведующая сектором охраны атмосферного воздуха Госкомэкополитики при Главе ДНР Ольга Суворова. - Второй принцип - это предотвращение загрязнения атмосферного воздуха. И третий - регулирование выбросов с целью предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, которое приводит к необратимым процессам.

До вступления в силу Закона не было возможности устанавливать предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для субъектов хозяйствования. Теперь такие ограничения будут вводится для каждого предприятия отдельно. Чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, предприятиям придется разрабатывать и выполнять мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (устанавливать пылегазоочитсное оборудование), внедрять новые современные технологии. Безусловно, это очень затратно. Но законодательством предусмотрены серьезные штрафные санкции для нарушителей.

- Самыми крупными источниками выбросов для наших территорий на сегодня, которые выбрасывают более 40% - всего два предприятия - это Зуевская и Старобешевская ТЭС, - рассказывает Ольга Суворова. - Чтобы выполнить мероприятия по этим двум субъектам, нужно сокращать, как выбросы пыли, т.е. устанавливать электрофильтры, делать очистку от окислов азота, от сернистого ангидрида. Но тем не менее, потихонечку, этот процесс идет. Зуевка уже один котел свой оснастила.

Для того, чтобы этот закон начал работать, необходимо принять еще ряд нормативных актов. Эта документация сейчас находится в разработке. Она будет касаться методик расчета выбросов, утверждения предельно-допустимых концентраций, выдачи разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Эту работу планируется завершить в ближайшее время.