2018-07-25T13:40:59+03:00
Политика

Бей своих, чтобы другие боялись? ВСУ обстреляли украинские нацбаты

Три боевика националистической организации были убиты, еще пять ранено
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: artv-news.ruФото: artv-news.ru
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Официальный представитель Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил о том, что солдаты ВСУ нанесли артиллерийский удар по позициям украинских националистических батальонов «Правый сектор» и «Азов» (запрещенные в РФ организации. – Авт.). В результате этого погибли три боевика, еще пять – получили ранения.

- Вчера артиллеристами 36 отдельной бригады морской пехоты был произведен обстрел позиций подразделений полка «Азов» и «Правого Сектора» (запрещенные в РФ организации, - Авт.) в районе Лебединского, - рассказывает Безсонов. - В результате обстрела трое карателей погибли и пятеро получили ранения. В свою очередь, командование штаба операции оккупационных сил, пытаясь уйти от ответственности за содеянное, обвинило наши подразделения в обстреле», — заявил Безсонов.

Даниил Безсонов предполагает, что такие действия оборонного ведомства незалежной связанны с недавней встречей командующего ООС (Операция объединенных сил, - Авт.) Сергея Наева и лидером украинской партии «Национальное движение» Сергея Яроша. Они обсуждали вопросы вопросы прохождения службы националистов в составе ВСУ при условии заключения контракта.

- Таким образом, командование ВСУ, устроив артиллерийский обстрел позиций нацистов, имело цель ускорить принятие решения о вступлении в ряды ВСУ или о выводе подразделений из зоны проведения карательной операции, - добавил официальный представитель ВС ДНР.

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