Ярмарки в Донецке: Когда и где пройдут ярмарки в августе

День ВДВ в Донецке 2018: «Ты знаешь, что делают десантники? – Знаю. Всё» Иван, 3.5 года

Как обычно в этот день возле памятника Маргелову яблоку негде упасть. В этом году десантникам устроили настоящий праздник.