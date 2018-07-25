Ярмарки в Донецке: Когда и где пройдут ярмарки в августе
В донецкой городской администрации сообщили о плане проведения ярмарок в столице на последний месяц лета
Фото: Совет министров ДНР
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В августе на территории столицы Донецкой Народной Республики пройдет 43 ярмарки. Их будут принимать все девять районов Донецка и город Моспино.
Фото: донецкая городская администрация
Фото: донецкая городская администрация
Фото: донецкая городская администрация
Фото: донецкая городская администрация