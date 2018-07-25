Глава ЛНР Леонид Пасечник о развязывании в Украине религиозной войны: мы готовы прийти на помощь нашим братьям по вере, и защитить

25 Июль 11:33 2018-07-25T11:37:45+03:00

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прокомментировал развязывание на Украине войны на религиозной почве:

«Марионеточный киевский режим, развязавший после государственного переворота братоубийственную войну в Донбассе, бросил все силы, чтобы на всей территории Украины развязать еще одну войну – на религиозной почве.

Подстрекаемый католическим Западом, он готов погрузить в кровь и страдания весь православный народ с одной целью – лишить его веры предков, единой церкви, соборности, на века посеяв в нем раскол, смуту и раздор.

Нынешние киевские правители, сколотившие на братоубийственной войне миллиардные состояния, в угоду чужим политическим целям хотят лишить народ фундаментальной основы существования – Православия. Они не осознают, что вносимый ими раскол в православную церковь провоцирует еще более страшную войну – религиозную, которая просто утопит Украину в крови. Это хорошо понимают заокеанские кукловоды и, подталкивая своих марионеток к созданию автокефальной церкви, преследуют именно эту цель: столкнуть в жестокой бойне весь народ Украины.

Как православный человек, я обращаюсь к единоверцам во всем мире. Призываю вас не допустить чудовищного по своим последствиям раскола в Православии, на который нацелились политические проходимцы, управляемые Западом!

Как глава Луганской Народной Республики ответственно заявляю: если киевский режим развяжет на Украине войну на религиозной почве, мы готовы прийти на помощь нашим братьям по вере, защитить их от религиозного геноцида. Развязанная Киевом война против веры наших предков станет последним преступлением, совершенным кровавым Киевом против собственного народа», - сказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.