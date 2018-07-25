В Ровеньках трехлетняя девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку

25 Июль 11:09 2018-07-25T11:12:32+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР

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В одном из жилых домов Ровеньков произошло ЧП. Трехлетняя девочка выпала со второго этажа, облокотившись на москитную сетку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- Об этом мы узнали от дежурной медсестры центральной многопрофильной больницы, - рассказывают спасатели. – Это произошло в поселке Горняк. В результате падения девочка получила ушибленные раны мягких тканей лица. В госпитализации не нуждалась В данный момент ребенок находится дома, состояние удовлетворительное.

Перед происшествием мама оставила детей в спальне, а сама пошла в кухню. В это время девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и упала на цветочную клумбу.

Ранее сообщалось, что абрикосовое дерево спасло жизнь трехлетнего ребенка, который выпал из окна седьмого этажа девятиэтажки в Антраците.

В МЧС ЛНР напомнили родителям о правилах, соблюдение которых поможет уберечь ребенка от падения из окна:

✓ никогда не оставляйте ребенка без присмотра;

✓ не рассчитывайте на москитные сетки, они не защитят от падений, наоборот - ребенок чувствует себя в безопасности и опирается на них как на стекло;

✓ поставьте на окна решетки - просвет между прутьями не должен быть более 10 см;

✓ отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник;

✓ открывайте окна в режиме проветривания сверху, а не снизу;

✓ установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно.