«Дети» графа Резанова - это внуки «деда Мороза» - 7 неизвестных фактов о донецкой версии рок-оперы «Юнона и Авось»

Прошел год с премьеры рок-оперы «Юнона и Авось» в нашем музыкально-драматическом театре. С тех пор любой показ сопровождается восторженными отзывами в сети. Наша труппа, конечно, большие молодцы.

Как по мне – в нашей постановке прекрасно все: хор, голоса, режиссура, актеры, спецэффекты, декорации, костюмы – ну вот решительно все! Если в других знаменитых постановках упор сделан на что-то одно – голоса, игра актеров, музыка (например), то у нас акцент сделан на всем. У нас все звучит, сочетается, дополняет, играет. Перед премьерой волновались все, зрители в том числе. Многие видели знаменитую постановку с Караченцовым, почти все дети девяностых заслушали до дыр пластинки «Юноны и Авось» и Жанной Рождественской и Геннадий Трофимовым. Был огромный страх – песнопения не вытянут. Караченцова – не переиграть, Трофимова и Рожденственскую – как перепеть? Даже если все будет достойно – это же с детства знакомые голоса и мелодии? Как??? Но наши справились на ура! Это отметили знатоки и фанаты «Юноны», которые, можно сказать, выросли на этой рок-опере.

- Был на постановке с Караченцовым, это было отлично и думал что наши не потянут, да они сделали по-другому, но вытянули на ура, с удовольствием сходил второй раз

- Смотрела «Юнону и Авось» в театр Алексея Рыбникова - минимум декораций. Они делали акцент на вокале. Ленком - именно на театральной постановке. А наши это все соединили - получился фантастический спектакль! Я боялась идти на премьеру, боялась разочароваться. А получилось - наоборот!!!

- До Жанны Рождественской и Геннадия Трофимова, конечно, никто не дотягивает (и не дотягивал ни в Ленкоме, ни в Театре Рыбникова), но в Ленкоме Рождественская репетировала с актерами и исполнила арию Девы Марии, которую никто и никогда не сможет исполнить так, как она.

Помимо того, что наши поставили что-то совершенно новое и прекрасное, оказывается, в нашей «Юноне и Авось» есть много деталей, которых нет нигде более. «Комсомолка» собрала интересные факты о нашей постановке.

Герман и Божена - истинно донецкие дети - не боятся ни сцены, ни "горячих точек". Фото: М.Ульянова

- Родители уезжали на гастроли, а мне надо было ездить. Я их брала с собой на Петровку, в госпиталь в Комсомольском (там они еще и стишки рассказывали раненным), и в нашем госпитале выступали,- рассказывает Людмила Ежунова.

"Дед Мороз" Людмила Ежунова, доставлявшая гуманитарку на фронт, в жизни заботливая бабушка. Фото: vk.com/dedmorozdnr

Специально для "Юноны и Авось" сцену донецкой муздрамы оборудовали подъемниками. Фото: М.Ульянова

6. У нас задействовано не только либретто Вознесенского, а еще и стихи из поэмы. Режиссер Василий Маслий выбирал какие-то понравившиеся отрывки поэмы и добавлял их в постановку. Именно поэтому наша «Юнона» на 20 минут дольше, чем другие постановки "Юноны и Авось".

Режиссер Василий Маслий - светлая голова нашего театра. Фото: М.Ульянова

7. Наш хор один из немногих, кто поет на сцене вживую, при этом участвуя в спектакле, за что огромное спасибо хормейстеру Татьяна Пащук. Но каким бы талантливым не были хор и хормейстер, хору все равно нужен дирижер. И он есть. Незаметно для зрителя дирижирует «главный сочинитель», актер Александр Филатов, благо образование позволяет.

"Главный сочинитель" и дирижер хора Александр Филатов

Собственно, вот что осталось за кадром. И это то, что удалось «раскопать» в открытом доступе. Уверена, это далеко не все интересные факты о нашей «Юноне и Авось». Мы смотрим красивую историю, у некоторых мурашки, а кто-то (не шучу, сама видела) прослезится от восторга. Все история смотрится как единое целое, и, кажется, была всегда, и воспринимается как должное. Но за всей этой красотой – титанический труд и талант всей труппы нашего музыкально-драматического театра. Казалось бы «Юнона и Авось» давно классика, которая была исполнена во всех трактовках. Что ничего уже ни улучшить, ни поменять. Но, оказалось, что при творческом умелом подходе – нет предела совершенству. И труппа нашей муздрамы справилась на «ура».