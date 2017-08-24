Полвека в шахте: Дончанин Виктор Пирог в 22 года стал начальником участка у «маршала угля» Сургая

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-26T13:45:48+03:00

Ветеран рассказал «Комсомолке», что всю жизнь за ним «бегала» работа, а не наоборот

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Биография этого человека по-своему уникальна. В 50-е годы Виктору Финалеевичу довелось работать вместе с будущим министром угольной промышленности УССР Николаем Сургаем. «Маршалом угля», как его называли шахтеры. Именно Сургай и разглядел в молодом горняке организаторские способности и поставил начальником участка. Шахтеры знают, как многое зависит от руководителя участка. Фактически он - один из главных звеньев в управлении производством. А для горняков – еще и отец... от воли которого зависят их судьба, зарплата, здоровье, а порой и жизнь.

Сейчас Виктору Пирогу 80 лет. Из них 50 отданы шахте. Своего рода рекорд. Виктор Финалеевич - почетный шахтер, полный кавалер знака «Шахтерская слава». Причем знаком III степени был награжден, когда ему был всего 21 год.

Профессиональное крещение прошел в 15 лет

- Жили мы бедно. Отец до войны работал шофером. А в Великую Отечественную возил снаряды на фронт, трижды был контужен. После войны снова устроился водителем. Я всегда около него крутился, видел, как машины ремонтируют, и в десятилетнем возрасте сам начал ездить. А потом пошел в горный техникум, - рассказывает Виктор Финалеевич.

Виктор Финалеевич (на фото в центре) не боялся тяжелого горняцкого труда. Фото: Личный архив Виктора Пирога

Первое крещение учащийся горного техникума прошел в 15 лет, на практике.

- Когда нужно было - по звонку, - я опускался в шахту и помогал по слесарному делу. Были там три выработки, где работали проходчики. Я обычно пройду, посмотрю одну выработку, вторую, прихожу на третью, смотрю - сидят мужики. Перестало работать колонковое сверло, которое бурит. Я посмотрел, где все включается, осмотрел кабель - впервые все это видел. Но догадался, что сгорел предохранитель. Поменял его, прикрутил все на место, а мне кричат: «Работает! Вот это слесарь наш, молодец!»

- Вам было всего 15, а шахтеры наверняка были уже со стажем?

- Да, мужикам лет по сорок было. Они так удивились. На второй день прихожу, а меня сразу хлопают по плечу: «Слесарь наш приехал!» Мне, конечно же, приятно такое внимание. С того времени увлекся электричеством. Не будучи горным механиком, подменял его часто на участке. А потом меня поставили начальником участка. В 22 года.

- Значит, зарекомендовали себя хорошо.

- Я тогда работал горным мастером на проходческом участке в шахте «Восточная». Было там два пласта. На одном пласту я, а на другом – еще один слесарь. Начальник добычного участка Николай Сургай часто звал меня помочь то отремонтировать пускатель, то еще что-нибудь. И с шахты мы с ним выезжали всегда позже всех. Потом Сургай стал директором шахты. Проходит время, он вызывает меня (я тогда был замначальника участка) к себе и говорит: «Виктор, принимай участок». Я сомневаюсь: «Николай Сафонович, а как?» А он мне: «Будет что-то не ясно, поможем».

На практике после техникума Виктор Пирог (на фото справа) прошел трудовое крещение. Фото: Личный архив Виктора Пирога

- Быстро справились или помощь все-таки понадобилась?

- Проходит день-два, мужики были довольны моим повышением. На планерке-оперативке до меня доходит очередь, и директор шахты вдруг начинает меня отчитывать, кричать. Я поднимаюсь и говорю: «Николай Сафонович, кто-то мне обещал помогать, а вы матом начинаете». Он спокойно так отвечает: «Это и есть помощь, мотай себя на ус». На моем участке количество бригад выросло с двух до двенадцати. Сразу стали проходить двенадцать туннелей, полшахты работало на моем участке.

На Шпицберген - за машиной

Спустя время Виктор Финалеевич захотел поработать на Севере - на острове Шпицберген.

- Оттуда один мой товарищ с машиной приехал, а потом и другой. И мы с напарником решили тоже поехать подзаработать. Сделали заявку, три месяца Комитет государственной безопасности проверял. Ничего крамольного за нами не нашли, и мы получили вызов на остров.

Но вот незадача - Виктора Финалеевича не хотели отпускать с «Восточной». К тому времени Сургая перевели на другую шахту. Но отношения они поддерживали. Николай Сафонович не хотел, чтобы два передовика производства гнались за большими деньгами, и посоветовал им остаться на прежнем месте работы. Не хотел подписывать расчет и новый директор шахты.

Виноградники - гордость Виктора ФиналеевичаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Формальности мы все выполнили, сдали задолженности за два часа после того, как получили отказ от директора, отнесли все отчеты в бухгалтерию и снова пошли к руководителю просить разрешение. Отказать он нам уже не смог. Только удивился, что мы так быстро управились: «И тут вы меня обскакали, давайте я вам все подпишу». Он был на самом деле добрым, как говорится, свое место занимал.

На следующий день горнякам устроили проводы, и два напарника отправились на Шпицберген через Москву. А в столице их ждала неожиданная встреча.

- В телефонной будке мы встретили Сургая. Он в Министерство угольной промышленности приехал вопросы решать по развитию шахт. Нас увидел, и мы ему признались, что все-таки едем на остров. Он, конечно, обиделся. Ведь на нас надеялся, всячески поддерживал, мы не были ленивыми, трудились на совесть. Но мы ему объяснили, что уж очень хотим машины иметь, а там есть возможность на них заработать.

Расширил участок в шесть раз

Напарники три дня добирались на теплоходе до Пирамиды - шахтерского поселка на острове Западный Шпицберген. Товарища Виктора Пирога взяли начальником участка, так как он был членом партии. Самого Виктора Финалеевича приняли на работу помощником начальника другого участка.

- Я и этому тогда был рад. Подумал, да и бог с ним! Помощником так помощником, лишь бы на остров. В шахте было постоянно минус десять градусов. В таких вот условиях приходилось работать. На второй день я вышел на работу. Сижу в кабинете, заходит ко мне мужик и говорит: «Я с шахты «Социалистический Донбасс». Про тебя слышал, как ты работаешь. Нечего тебе в помощниках ходить, я сейчас управляющему треста скажу, чтобы ты принимал участок».

На второй день работы на Шпицбергене горняка (на фото в центре) повысили до начальника участка. Фото: Личный архив Виктора Пирога

О начальнике участка, на чье место меня сватали, шахтеры отзывались неодобрительно.

- Он занимался не бригадами, а ловлей песцов. Меня вызвали и приказали обойти участок, осмотреть все и принять под свой контроль. Я изучил все до мелочей и около часа ночи выехал из шахты. Уже на следующий день был приказ о моем повышении, и мне сказали: «Если все так плохо - будете исправлять». С третьего дня моего пребывания на Шпицбергене я стал работать начальником участка.

За два года Виктор Финалеевич увеличил количество бригад с двух до двенадцати, как и на родине, в Донбассе.

- Когда мой контракт закончился, приехал начальник треста и говорит: «Вы не думаете остаться еще на один годик?» Отвечаю: «Нет, не думаю». А он мне: «У вас уже двенадцать бригад работают, мы не знаем, кого вместо вас поставить, кто потянет». Я согласился, раз так надо, но поставил одно условие - хотел, чтобы по окончании работы мне предоставили «Волгу». Начальник треста пообещал: «Одна машина на два рудника приходит, и я отдам ее тебе, только оставайся».

Домой вернулся на «Волге»

Виктор Пирог отработал еще один год и передал двенадцать бригад следующему начальнику участка. После этого поехал в Москву, получил заветную «Волгу» и отправился домой.

Та самая заветная «Волга». Фото: Личный архив Виктора Пирога

- Мы ехали два дня в Моспино, там у меня жили три свояка. Набрали полную машину разных вещей, даже телевизор купили. Я послал телеграмму - «Едем своим ходом, встречайте». А там напечатали неправильно: «Едем своим хором, встречайте». Родственники во дворе стол огромный накрыли - для хора! Мы приехали, а они спрашивают: «Где ж ваш хор?» Вот так меня и встретили - за огромным столом, в кругу близких людей, и с машиной, о которой мечтал.

Спустя семь месяцев Виктору Финалеевичу позвонили из Москвы. Опытного руководителя снова приглашали на Шпицберген. Там за это время поменяли трех начальников участка.

- Где-то через месяц я был в Москве, а оттуда, сначала самолетом, а потом вертолетом прибыл на Пирамиду.

- И как вы отработали очередные два года?

- Все было хорошо. В конце срока меня снова вызывает управляющий и просит остаться на третий год. Я согласился, в этот раз условий не ставил. Возвратившись домой, устроился заместителем начальника участка – надо было заочно учиться в институте.

Трудового стажа больше, чем лет по возрасту

После окончания института Виктора Финалеевича назначили заместителем директора шахты.

- Занимался развитием капитального строительства сразу на нескольких шахтах в районе. Работа интересная. Но спустя время я снова оказался на Шпицбергене. В третий раз проработал уже четыре года. Меня наградили еще одной «Волгой», уже новой модели. После острова продолжал трудиться шахтером в родном Донбассе до начала 2000-х.

В выходные дни на Шпицбергене начальник участка любил покататься на лыжах. Фото: Личный архив Виктора Пирога

Всего Виктор Финалеевич проработал в шахте 50 календарных лет – с учетом двух лет практики.

- А трудовой стаж у меня значительно больше, - говорит горняк. - На острове ведь стаж считался как год за три, а здесь - как год за два. Когда на пенсию выходил, то стаж у меня получился гораздо больше, чем было лет по возрасту.

- Была ли у вас какая-то традиция или привычка при спуске в шахту?

- Нет, у нас просто тост такой был всегда и пожелание, чтобы было столько подъемов из шахты, столько опусканий, чтобы там никто не оставался.

- А как семья, жена относились к вашей работе, как справлялись с беспокойством?

- У каждого шахтера семья всегда переживает, когда он идет в смену работать. Неизвестно ведь, что может произойти: выброс, горный удар или завал. Предусмотреть это не всегда можно, и риск очень большой.

- По-вашему, кто такой шахтер?

- Шахтеры - это основная гвардия труда, и, по-моему, самая смелая гвардия. В таких условиях могут работать только особые люди. И не верьте, что они только из-за денег туда идут работать. Человек чувствует свою особую значимость для людей, государства, когда выдает уголь на-гора. Профессия шахтера опасна, а потому должна быть в почете, у людей должны быть льготы и высокая заработная плата.

Ведет здоровый образ жизни

- Как сейчас отмечаете свой профессиональный праздник?

- Раньше мы встречались и праздновали с коллегами. Сейчас каждый сам по себе отмечает. Ведь у всех свои заботы. Я вот все лето провожу на даче. Но каждый год мои бывшие коллеги звонят и поздравляют с Днем шахтера.

Пенсионер-горняк ведет здоровый образ жизни: таблетки и правильное питание - строго по рекомендациям врача!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

- А на официальные мероприятия, на концерты или торжества администрация района приглашает?

- Такого нет. Но я не обижаюсь. Время сейчас тяжелое, военное. Когда мне нужно, я обращаюсь в районную администрацию, и они помогают чем могут.

Виктор Финалеевич перенес инфаркт. Врачи сказали, что необходимо делать операцию. Есть проблемы и с ногами. Но внешне пенсионер выглядит крепким, статным и уверенным мужчиной – возможно, потому, что ведет здоровый образ жизни. Лечение и рекомендации по питанию – все соблюдается строго по расписанию.

- Может, благодаря этому я еще и живу. Стараюсь избегать вредных продуктов. Летом на даче мне очень хорошо. По возможности работаю по хозяйству. Запланировал работ на даче лет на 15 вперед.

МНЕНИЕ

«Старые шахты надо выводить без ущерба для производства и людей»

Таким принципом руководствовался Николай Сургай

- Как считаете, шахты нужно закрывать или открывать новые?

- Хочу сказать словами своего учителя и наставника Николая Сургая. Он начинал работать горным мастером, стал министром. Всегда выступал за то, что нужно строить новые шахты, а старые выводить без ущерба для общего производства и людей, - уверен Виктор Финалеевич.

Как опытный в своем деле человек, он знает, что сокращать количество шахт нельзя. До того как началась реструктуризация, Пирог принимал участие в закрытии ста шахт. И вреда от этого никому не было.

- Потому что мы одну шахту закрывали, а другую открывали. Переносили туда оборудование и переводили рабочих. А когда началась эта реструктуризация, плохо стало и государству, и шахтерам. В нынешнее военное время, конечно, тяжело поддерживать шахты, но ведь без угля никакая промышленность не обойдется. Тем более у нас уголь разный. И для электростанций, и для металлургии, и для химии. Марок угля в Донбассе очень много.

Сейчас в некогда знаменитой Пирамиде проживают 16 человек, на зиму остаются трое. Фото: aftershock.news

ДЕТСТВО В ОККУПАЦИИ

Немец поманил блином, но съел его сам

Когда началась война, Виктору Пирогу было три года

- Помню, как немцы выгнали нас из дома в кухню. Там мы год прожили, а потом нас переселили в подвал. Нас было трое детей, мама, ее сестра и бабушка. Когда немцы забирали молодых женщин в Германию, мама и сестра прятались в яме, где хранилась свекла. Я все это помню. Помню 43-й год, когда нас освобождали. Тогда были страшные бомбежки. Наш сад заняли румыны на лошадях, а в доме жили три молодых немца, такие веселые. Помню, как в кухне они пекли блины. А тут мы, мальчишки, бегаем. Один немец подходит ко мне и блин протягивает. У меня от предвкушения слюнки потекли, а немец себе блин в рот положил. Так они все блины съели, и никто нас, детей, не угостил. Мне это запомнилось на всю жизнь.

- С тех пор блины, наверное, любите особенно?

- Да, блины люблю. Сладкое и мучное в любом виде - это моя слабость. Оно мне и не мешало никогда, я спортом занимался. Сам себе турник смастерил, штангу, лыжи, коньки, а в техникуме занимался гимнастикой. Мы взяли всесоюзный кубок среди горных техникумов. После этого еще и борьбой увлекся.

СПРАВКА «КП»

Сургай Николай Сафонович (1933-2009) - Герой Украины, почетный гражданин Донецка и Снежного. В 1953 году начал работать горным мастером, был назначен на должность начальника участка, а потом и директора шахты «Восточная». Затем возглавил шахту «Заперевальная». Позже руководил трестом «Пролетарскуголь» и объединением «Донецкуголь». В 1982-1985 года - 1-й заместитель министра, в 1985-1987 года - министр угольной промышленности УССР. Похоронен в Донецке.