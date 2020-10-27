Почему отопительный сезон в ДНР стартовал с проблемами

Аварийные ситуации возникают из-за высокого уровня износа сетей. Фото: Минстрой Республики

Часть жителей не получают тепло, хотя отопительный сезон стартовал 20 октября. Число жалоб в аварийные службы ЖЭКов увеличилось в разы. Люди жалуются, что в многоэтажках холоднее, чем на улице.

- Отопление подается по всем магистралям. Но из-за высокого уровня износа сетей возникают аварийные ситуации, поэтому не во все дома пока поступает тепло, — говорит директор департамента жилищно-коммунального хозяйства ДНР Денис Чуприна.

Износ теплотрасс сейчас составляет от 70 до 90 процентов. Коммунальщики традиционно латают их все лето и до наступления морозов.

Но батареи могут оставаться холодными и по другим причинам. К примеру, из-за завоздушивания внутридомовых систем. В минстрое уверяют, что для вхождения в рабочий ритм на сетях теплоснабжения ведутся работы по регулированию давления.

А вузы и школы не отапливаются из – за того, что ушли на дистанционное обучение и каникулы.

Напомним, что в этом году отопительный сезон в ДНР начался на пять дней позднее обычного в связи с теплой погодой. Традиционно он наступает 15-го числа. Уже скоро синоптики обещают дожди, .но температура в начале ноября еще продержится до 12 – 14 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ОБСЕ дали оценку местным выборам на Украине

«Комсомольская правда - Донбасс» задала вопрос руководителю Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (подробнее)