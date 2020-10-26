Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 октября: За все время от COVID-19 выздоровели 2612 жителей Республики

Еще 41 человека выписали из больницы с полным выздоровлением от коронавируса за прошедшие сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заболевших коронавирусом в ДНР с начала пандемии составляет 5943. При этом прироста больных за прошедшие сутки не было в связи с тем, что лаборатория на выходных находилась на санобработке. Так что получить результаты тестов на COVID-19 не представлялось возможным. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Всего по состоянию на 10:00 26 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 5943: на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2883 пациента, выписаны – 2612 человек, летальных случаев – 448. За сутки выписан 41 человек, — говорится в сообщении.

При этом в Минздраве продолжают держать в курсе по поводу числа заболевших пневмонией. За сутки выявлено 163 новых случая. Из них госпитализировано 40 человек с таким диагнозом. Таким образом всего на лечении с пневмонией на сегодняшний день находится 2227 человек, 448 – требуют кислородной поддержки.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в ведомстве.

Напомним, что 25 октября в ДНР отмечали день республиканского триколора. В честь праздника в центре Донецка развернули огромный флаг. Но это было не единственное массовое мероприятие в этот день. Также состоялась спортивная эстафета среди молодежи, а семейные пары запустили воздушных змеев в цветах флага ДНР. Но при этом стоит отметить, что участники торжества в особой строгости придерживались норм противовирусной безопасности. Это было главное условие для участия в праздновании.

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