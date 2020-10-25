Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 октября 2020 года: Завтра откроется КПВВ с Украиной

До сих пор в ДНР действуют ограничения при пересечении КПВВ с Украиной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Семьдесят новых случаев COVID-19 выявлено в ДНР за минувшие сутки.

Там добавили, что за отчетный период из лечебных учреждений ДНР с дважды отрицательными тестами на COVID-19 выписан один человек. Кроме того, зарегистрированы девять летальных случаев.

- С учетом последних данных, в Республике подтверждено 5943 случая заболевания: выписаны 2571 человек, проходят лечение 2924, умерли 448, - сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Завтра состоится очередной пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда под Донецком будет возобновлен 26 октября.

- В понедельник, 26 октября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд, — сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

В штабе напомнили, что для въезда в Республику необходимо получить разрешение в Межведомственном штабе, а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

В Республике действует масочный режим в общественном транспорте, магазинах и местах общего пользования. Школьники ДНР отправлены на дополнительную неделю каникул до 2 ноября.

К слову, на Украине суточный прирост пациентов с COVID-19 составляет 6088 человека. С начала пандемии в стране заразились 343 498 жителей, умерли 6391.

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