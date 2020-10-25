Прогноз донецкого политолога: Как будут использовать вопросы о Донбассе на украинских выборах?

Перед выборами Зеленский посетил Луганщину. ФОТО: Официальный сайт президента Украин

В воскресенье на Украине проходят местные выборы. Помимо голосования за местных депутатов и мэров, избирателей попросят ответить на 5 вопросов, один из которых звучит так: поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Также будет задан вопрос: поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

«Комсомолка» попросила донецкого политолога Дмитрия Кузьменко прокомментировать ситуацию

- Оба этих вопрос касаются Донбасса и будут иметь определенные последствия. Всем очевидно, что Минский процесс в тупике, а пандемия коронавируса и события в столице Белоруссии только добавляют неопределённости, - говорит Кузьменко. - Ранее Зеленский говорил, что проблему Донбасса он хочет решить в ходе своей каденции и первую красную линию проводил через год президентства. Год прошел, кроме очередного перемирия прогресса нет.

Украинская власть обещала, что, если не сможет политически вернуть Донбасс, регион будут отгораживать. Блокпосты и так практически закрыты, разведению сторон мешают военные ибо «нейтралка» сразу становится ареной борьбы разведгруп.

Если будет принято решение оказать давление на ЛДНР, то самым эффективным инструментом станет питьевая вода: большая часть ее идет с Украины по каналу Северский Донец – Донбасс. Как и в Крыму, его можно перекрыть, что вызовет гуманитарную катастрофу. Одновременно пострадает Мариуполь и ряд других городов на Украине.

Пойдет ли на это Зеленский? Пока еще ничего не решено, но то, что результаты опроса будут как-то использованы, сомнения не вызывает. И вряд ли это будет в интересах Донбасса. Зона свободной торговли и меморандум лишь повод, обертка. Что в нее завернут, покажет время.

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