За распространение коммунистической символики: На Украине могут посадить на пять лет жителя ЛНР, у которого нашли Уголовный кодекс Республики

Луганчанина привлекают к ответственности по «коммунистической» статье УК Украины. Фото: НПУ

На пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области украинские пограничники при осмотре вещей жителя ЛНР обнаружили печатную продукцию ЛНР.

- Во время осмотра у 45-летнего мужчины были обнаружены Конституция, Уголовный кодекс, топографические карты, картосхемы, описание государственной символики и газеты ЛНР, – сообщили в Госпогранслужбе Украины.

У жителя ЛНР нашли Уголовный кодекс Республики. Фото ГПСУ

Задержанный рассказал пограничникам, что ехал в гости к родителям, собирался подать документы на загранпаспорт Украины. Без этого документа он бы не смог потом вернуться в ЛНР через территорию России. А печатную продукцию мужчина приобрел в одном из киосков Луганска. Должен был передать в Лисичанске своему знакомому – по его просьбе.

Теперь луганчанину светит тюрьма до пяти лет. Возбуждено уголовное дело по статье 436-1 УК Украины. Вот только непонятно, какое отношение имеет печатная продукция ЛНР к коммунистической символике. Ведь статья 436-1 УК предусматривает ответственность за изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.

У жителя ЛНР нашли республиканские газеты. Фото ГПСУ

Кстати, в незалежной украинские националисты свободно используют символику нацистской Германии. А статья в УК на самом деле применяется против сторонников коммунистической идеи и советского строя.

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