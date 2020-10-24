Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 октября 2020 года: 45 жителей выписали после выздоровления от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 138 жителей, а 16 – умерли. За это время 45 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлено 138 случаев заболевания COVID-19. Пациентам оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 5878. На лечении сейчас находятся 2864 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 2570. Из них 45 – за минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 16 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 45 до 74 лет и женщины в возрасте от 51 до 75 лет. Общее количество умерших – 439.

Также за сутки выявлено 196 случаев пневмоний, 118 человек госпитализировали. Всего на лечении 2121 пациент с пневмониями, из них 397 на кислородной поддержке.

Тем временем, в Минздраве призвали жителей не делать компьютерную томографию (КТ) легких без назначения врачей, чтобы минимизировать нагрузку на систему здравоохранения в период борьбы с COVID-19.

- КТ грудной полости – один из информативных способов диагностики состояния легких. На основании проведенной процедуры можно оценить уровень развития пневмонии и степень развития заболевания органов дыхания. Сама по себе компьютерная томография не является методом диагностики COVID-19, — утверждают в Минздраве.

Несмотря на распространенное мнение, компьютерная томография не помогает определить наличие инфекции, она выявляет только изменения в легких. То есть при наличии симптомов, но отсутствии изменений при КТ человек вполне может быть заражен коронавирусом. К тому же томография не является методом первичного обследования и назначается в более сложных случаях.

Также медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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