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Коронавирус Covid-19

«Россия протянула руку помощи в борьбе с коронавирусом»: В ЛНР доставят лекарства и оборудование на 141 миллион рублей

Глава Республики Леонид Пасечник поблагодарил российское руководство за гуманитарную помощь
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Глава ЛНР отметил, что вторая волна коронавируса стала серьезной угрозой для Республики. Фото: ЛИЦ

Глава ЛНР отметил, что вторая волна коронавируса стала серьезной угрозой для Республики. Фото: ЛИЦ

Российская Федерация окажет Луганской Народной Республике для борьбы с коронавирусом гуманитарную помощь на 141 миллион рублей. Об этом сегодня заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Учитывая глобальный характер эпидемии и высокие темпы роста заболеваемости, Россия окажет нам в этом месяце медицинскую гуманитарную помощь в объеме 141 миллион рублей, - рассказал он.

Пасечник уточнил, что указанная помощь включает поставки специализированных лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения, а также крайне необходимого медицинского оборудования, в том числе 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 75 кислородных концентраторов и 2 мобильных цифровых рентгена.

Глава ЛНР отметил, что «вторая волна распространения новой коронавирусной инфекции, а также рост заболеваемости пневмониями стали серьезной угрозой для Луганской Народной Республики».

- Россия снова протягивает нам руку помощи, за что мы ей безмерно благодарны, - подчеркнул он.

Пасечник указал на то, что результативность борьбы с пандемией напрямую зависит не только от наличия медикаментов и профессионализма медперсонала, но и от личной ответственности каждого, и призвал жителей Республики не пренебрегать рекомендациями Минздрава, чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии и соблюдать необходимые меры предосторожности.

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