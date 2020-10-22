В ДНР с пневмонией ежедневно госпитализируют на 10 человек больше, чем выписывают

Реанимации для спасения заразившихся COVID разворачивают даже в роддомах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый день в Донецкой Народной Республике с ковидными пневмониями госпитализируют на десять человек больше, чем выздоравливает. За сутки врачи выявили воспаление легких у 205 человек, из них 109 сразу же госпитализировали. Сейчас в ДНР всего на лечении 2053 пациента с пневмониями, из них 396 - на кислородной поддержке (плюс 67 за сутки). Если заболеваемость не пойдет на спад, то скоро закончатся места в реанимациях. В Республике в госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 уже перепрофилировали целый ряд хирургических, кардиологических и гинекологических отделений. Под инфекционные стационары были отданы даже роддомы. Приоритет отдается тем ме-дицинским учреждениям, где для борьбы с коронавирусом есть спасительный кислород.

НА ПОМОЩЬ ИДУТ ГУМКОНВОИ И СТУДЕНТЫ

В начале этой недели исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко проинспектировал госпитальные базы, экстренно созданные на базе больниц №№ 1, 6 и 9 города Донецка.

Александра Александровича беспокоило, в первую очередь, везде ли достаточно лекарств.

Александр Оприщенко. Фото: МЗ ДНР

- Ситуация далека от идеала, - заключил глава Минздрава. - Но мы делает все, что от нас зависит, чтобы ее стабилизировать. Сейчас обеспечение идет за счет закупок и гуманитарных конвоев. Ожидаем очередное поступление препаратов из Российской Федерации в течение 10-14 дней.

Главврачи госпитальных баз сообщили, что еще недавно у них был кадровый голод.

- После перепрофилирования нашего лечебного учреждения уволилось много сотрудников. Но мы уже укомплектовали 70 процентов вакантных должностей неравнодушными студентами-старшекурсниками, - рассказала главный врач ЦГКБ №6 Галина Могилевская.

В других госпитальных базах в борьбу с коронавирусом вместе со студентами вступили и ординаторы Донецкого медицинского университета имени М. Горького.

ИНФЕКЦИОННОМУ ДЕЛУ ОБУЧАЮТ УСКОРЕНО

Александр Оприщенко обратил внимание, что если эпидемия не ослабнет, то кислородная поддержка может потребоваться многим больным.

- А сейчас это практически невозможно. Ограничено количество как реанимационных мест, так и самих специалистов. Дополнительно реаниматологов и инфекционистов быстро не обучишь. У нас даже некоторые хирурги в ускоренном темпе проходят трехмесячные курсы по инфекционному делу. Но это полностью не решит проблемы, поскольку очень важен опыт, - подчеркнул Александ Александрович.

Министр призвал людей ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию (не меньше метра десяти) и ограничить количество своих контактов.

- Не нужно быть безответственными, ведь могут заболеть и ваши родные, и окружающие – особенно те, кому 65 лет и больше. Это вопрос жизни и смерти, - акцентировал внимание Оприщенко.

После того, как он объехал госпитальные базы, купил за свои деньги пять увлажнителей кислорода для кислородной магистрали в Центральную горбольницу № 1 города Донецка.

- Через эти аппараты осуществляется подача увлажненного кислорода, когда это жизненно необходимо пациенту, - рассказал Александр Александрович.

Сейчас Минздрав закупает 110 кислородных концентраторов - аппаратов, которые выделяют из воздуха молекулы кислорода и выдают их потоком чистого кислорода.

ПЕРЕБОЛЕВШИМ НУЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ

Грипп, большая эпидемия которого, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, ожидается в декабре, может усугубить и без того критическую ситуацию. Его новые штаммы вызывают не менее тяжелые пневмонии, чем COVID-19. А если еще начнут формироваться смешанные инфекции, то эпидемиологическая ситуация и вовсе зайдет в глухой угол. Тогда могут ввести жесткое ограничение даже на прогулки по улице. Спецпропуска будут выписывать полицейским, военным, коммунальщикам, журналистам – тем, чья работа является критически важной для жизни Республики.

- Прогноз относительно дальнейшего развития ситуации с COVID-19 зависит от каждого из нас. Каждому нужно спросить у самого себя: «Что я сделал для того, чтобы ситуация улучшилась. Одеваю ли я маску, соблюдаю ли я социальное дистанцирование, часто ли мою руки?» - отметила главный санитарный врач ДНР Мирослава Романченко.

Тем временем, ситуацию под усиленный контроль взял Глава Республики Денис Пушилин. Он провел совещание в режиме видеоконференции при участии и.о. министра здравоохранения, а также руководителей больниц, где функционируют госпитальные базы.

Главный врач ЦГКБ №1 Донецка Елена Баун предложила создать промежуточные базы для пациентов, которые прошли курс лечения и нуждаются в дополнительной реабилитационной медицинской помощи. Глава Республики поддержал предложение и поручил министру здравоохранения оперативно открыть необходимые реабилитационные центры. Также Денис Пушилин поблагодарил медиков, которые, несмотря на все преграды, риски и сложности, продолжают оказывать помощь жителям.

КОГДА АНТИБИОТИКИ ВО ВРЕД

Если внезапно поднялась температура, появился сухой кашель, медики призывают не заниматься самолечением.

- Чтобы не усложнять задачу специалистам, следует вызывать врачей при первых же признаках недомогания. Множество летальных случаев происходит из-за несвоевременного обращения к врачу. Самолечение и самодиагностика часто приводят к ухудшению состояния больного и непоправимым последствиям, - рассказывают в Министерстве здравоохранения.

Актуальное лечение может назначить только лечащий врач. Лекарства имеют множество противопоказаний, подбирать препарат подходящий именно вам, с учетом всех особенностей организма, протекающей болезни и общей симптоматики, должен специалист.

- Важно знать, что, как и любой другой вирус, коронавирус не лечится антибиотиками. Он снижает иммунную систему и защиту организма, это может вызвать осложнения, которые и будут лечить антибиотиками. Однако, произвольный прием антибиотиков может привести к негативным последствиям, например, различным осложнениям или формированию лекарственной устойчивости возбудителей, - отмечают специалисты.

Ведь неслучайно уже два года подряд Всемирная организация здравоохранения проводит День борьбы с бесконтрольным употреблением антибиотиков. При появлении первых симптомов заболевания обращайтесь по телефону горячей линии Минздрава Республики 277 или к своему участковому врачу.

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