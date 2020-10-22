Дневник участкового врача из Донецка: Для меня бродячие собаки и наркоманы страшнее пандемии

В Республике не хватает врачей, особенно терапевтов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас врач – самая востребованная профессия. И если бы не коронавирус – мы бы вспоминали о них традиционно в День медика. Но на линии огня сейчас не только инфекционисты. Почти всегда первыми к ковидным больным приходят врачи общего профиля – терапевты. Вот откровения самого обычного участкового.

Мечтала стать хирургом

Я круглая отличница, мне уже 55! Тот возраст, когда задумываешься – а что ты достиг в жизни? И если думать об этом бессонными ночами, то легко зайти на виражи кризиса среднего возраста.

Тоже иногда заглядываю в этот тупик. Прийти в себя помогает работа – монотонная, нервная, но очень нужная.

Быть терапевтом никогда не мечтала. У меня в семье три поколения медиков: фельдшеры, медсестры. В Великую отечественную войну бабушка работала во фронтовом госпитале. Обычно сестрички находили мужей среди раненых бойцов, а она там встретила любовь всей жизни – молодого студента, который тогда подрабатывал фельдшером. А родители стали терапевтами. И я с детства видела, какая это тяжелая работа. Они все время повторяли мне, что главное в профессии терапевта – альтруизм, сопереживание и умение сделать раннюю диагностику заболевания.

Жили мы тихо и скромно. Правда, пациенты часто звонили по ночам, требовали срочно прийти. Кто – то ругался, кто – то благодарил. Но такова судьба каждого медика.

Все силы медицины сейчас брошены на борьбу с ковидом. ФОТО: Архив "КП"

Мне хотелось быть врачом, но не таким. Дело не в оплате труда, а в драйве. Сказала о своем решении стать хирургом. У отца глаза стали, как блюдца. Долго рассказывал о рисках профессии, и о том, что я со своими 1.60 роста и 50 килограммами веса вряд ли вообще выстою в операционной. Но мне и хотелось доказать этим асам хирургии, что это и женское дело.

Травма навсегда изменила жизнь

Я уже была в интернатуре и навязывалась практикующим хирургам хотя бы просто побыть в операционной. Часто бывала в онкологии. Там у меня появился гуру – 70 – летний Петр Борисович Иванченко. Говорили, что он просто творил чудеса. И видел болезнь даже без помощи рентгена.

Он был очень верующим. И почти всегда ходил с пациентом в храм перед тяжелой операцией. Просил благославления для больного и для себя. Эх, как же я была счастлива тогда, рядом с ним! Он не отталкивал меня, как назойливую муху, а учил, учил…

ДТП, в которое попала, навсегда изменила жизнь. Нашу маршрутку протаранила иномарка. Это было раннее утро, я спешила в медицинский. Пьяный мажор за рулем возвращался с дискотеки.

Не повезло и с переломом руки – кость срослась неправильно, снова ломали руку, но о хирургии пришлось забыть. Но и сейчас травма дает о себе знать. Иногда боль обостряется и рука перестает слушаться. Писать нужно много, буквально помогаю и второй рукой. Хорошо, что медикам позволителен «корявый почерк».

По 25 вызовов в день

Доучивалась я уже на терапевта, и сейчас работаю на участке на окраине города, где еще помнят моего папу – участкового. У меня есть «умные часы» и за день я наматываю больше десяти километров.

Когда вызов в «хрущевку», где нет лифта, особенно благодаришь мироздание. Есть места, где десятилетиями не могли справиться со стихийными свалками, там обитают бездомные собаки. Я, конечно, люблю животных, и понимаю, что в городе много проблем. Но как же страшно, аж до дрожи, когда тебя окружает стая и буквально наступает маленькими шажками с громким лаем. Судьба меня пока бережет, но в сумке всегда есть хлеб, кормлю, и так прохожу к пациентам.

Сейчас пошла «вторая волна» ковида , и с первой ее не сравнить. Терапевтов не хватает. Вызовов по 20 – 25 в день. Есть реально тяжелые случаи, когда «скорая» нужна как воздух, чтобы у человека не сгорели легкие буквально у тебя на глазах. Но очень много паникеров. Вызывают врача, буквально только кашлянув.

За ночь я не восстанавливаюсь, усталость накапливается, как снежный ком. Смотрю на коллег, они тоже буквально падают. Но каждый день идут в кабинеты, потом на участке. Шутят, что отдохнут на том свете. Слава Богу, пока никто не заболел.

Сейчас среди медиков популярна фраза о том, что ковид – не единственная болезнь. Делимся случаями, когда не можем устроить к специалисту и в стационары сердечников, гипертоников, диабетиков. Ну вот так, поговорим, покритикуем медицину и ковидную истерию, и далее, в путь!

Среди медиков популярна фраза о том, что ковид – не единственная болезнь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие пожилые люди на моем участке вообще перестали выходить на улицу. Это тоже плохо, от сидения все время дома легкие работать лучше не будут, так и пневмонию, которых сейчас пошел вал, легко получить.

Наша небольшая амбулатория буквально трещит по швам. Родители с малышами идут за справками. Ведь день пропустил в садике – неси справку. Взрослые, кому нужен больничный, вынуждены выстаивать многочасовые очереди. Полно бабулек, которые сидят, чтобы им померяли давление. Им не страшен ковид. Общение – это все!

Мы отказались от талонов, только живая очередь. Ситуацию это не спасает никак!

А коллеги, как и мои пациенты, разделились на две категории – паникеров и «коронавирусных диссидентов». Но мы все понимаем, что в одной лодке, поэтому носим маски, жуем лимоны, достаем друг другу дефицитный витами Д и ждем пика. Потому что у меня почему – то в жизни всегда работает лозунг – все может быть еще хуже.

Наркоманов отогнали камнями

На моем участке есть место в частном секторе, где несколько лет назад ромы организовали торговлю наркотиками. Вот тогда было реально страшно приходить к больным, а у меня там были в основном старики.

Внук бабльки, к которой я ходила почти регулярно, подсел на наркотики. Однажды подкараулил меня, когда я выходила, еще с термя дружками. Стали вырывать сумку, мол, им нужно обезболивающее. Уже думала все, лишь бы не убили. Но тут на мой крик выбежала женщина. Схватила камень и кинула в них, потом еще и еще. Подняла такой шум, что из соседних дворов тоже вышли люди. Пацаны сбежали. Теперь в моей сумке, помимо хлеба для собак, есть и шокер для наркоманов. Так что страшен участковым врачам не только ковид.

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