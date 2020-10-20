Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 октября 2020 года: У школьников ДНР последняя неделя осенних каникул

В ДНР ужесточили требования наличия маски в общественных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сто четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции обнаружено в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Из лечебных учреждений ДНР с дважды отрицательными тестами на коронавирусную инфекцию выписаны 49 человек, еще 18 пациентов скончались.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 5392 случая заболевания: выписаны 2418 человек, проходят лечение 2607, умерли 367.

Общая сумма финансирования больничных, открытых с отметкой «по COVID-19», поданных в отделения Фонда с 14 марта 2020 (с момента введения на территории Республики режима повышенной готовности) по 15 октября 2020 года составляет 75 млн рублей. Их выплачивают жителям, находившимся на больничном или соблюдающим режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Тем временем, жители ДНР жалуются на дефицит в аптеках препаратов для лечения респираторных инфекций, гриппа, пневмоний и коронавируса. В Минздраве взяли на контроль эту проблему. В ведомстве пообещали, что на этой неделе пополнят запасы данных препаратов.

Школьники в Республике продолжают оставаться на 3-х недельных осенних каникулах, срок которых истекает 26 октября. Родители пока гадают начнется ли обучение в школах или дети будут вынуждены постигать науки в дистанционном режиме дома.

- Думаю, что до весны просидим дома. Всем родителям нашего класса сказали обязательно установить программы для видеоконференций, поэтому предполагаю, что грызть гранит науки дети снова будут дома, - говорит Светлана, мама третьеклассницы.

Напоминаем, на Украине суточный прирост пациентов с COVID-19 составляет 5469 человек. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 309 107 человек, умерли 5786 человек. Вчера КПВВ с Украиной пересекли почти 140 человек.

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