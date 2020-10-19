Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 октября 2020 года: На этой неделе аптеки обеспечат лекарствами для лечения ОРВИ, гриппа, пневмонии и COVID-19

В ДНР пообещали обеспечить аптеки нужными лекарствами в достаточном количестве. Фото: ЛИЦ

Коронавирусом в ДНР за период пандемии заболели 5278 жителей, а 349 – умерли. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Также в ведомстве проинформировали, что 18 октября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 5278. На лечении сейчас находятся 2560 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 2369. Количество умерших – 349, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Кроме этого, за сутки выявлено 160 случаев пневмоний, 70 человек госпитализированы. Всего на лечении 1983 пациента с пневмониями, из них 371 на кислородной поддержке (+52 за сутки).

Тем временем, жители ДНР жалуются на дефицит в аптеках препаратов для лечения респираторных инфекций, гриппа, пневмоний и коронавируса. В Минздраве взяли на контроль эту проблему. В ведомстве пообещали, что на этой неделе пополнят запасы данных препаратов.

— С начала октября 2020 года отмечен рост социальной напряженности среди населения Республики по причине недостаточной обеспеченности лекарственными препаратами в розничной частной аптечной сети. Данный вопрос будет урегулирован на этой неделе: ассортимент препаратов, которые показаны для лечения острых респираторных инфекций, гриппа, пневмонии и COVID-19, будет пополнен, — заявил исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения Республики Александр Оприщенко.

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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