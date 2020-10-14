Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 октября 2020 года: За сутки зарегистрировано 14 летальных случаев

За все время коронавирус в Донецкой Народной Республике выявили у 4752 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявили еще у 86 жителей.

- Согласно исследованиям, проведенным 13 октября, выявлено 86 случаев заболевания, - говорится в сообщении.

В Минздраве ДНР рассказали, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано 15 человек.

- Кроме того, зарегистрировано 14 летальных случаев – мужчины в возрасте от 56 до 79 лет и женщины в возрасте от 56 до 76 лет, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

За все время коронавирус в Донецкой Народной Республике выявили у 4752 человек. Из этого числа 2276 жителей выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 307 летальных случаев. Лечение продолжают 2169 пациентов.

В министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что за сутки в Республике выявлено 180 случаев пневмоний, из них 79 госпитализировано.

- Всего на лечении 1539 пациентов с пневмониями, из них 360 на кислородной поддержке, - сказали в ведомстве.

Напомним, что продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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