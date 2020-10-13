«Мне страшно представить, вернись я на полчаса позже»: В Донецке у многодетной семьи сгорела квартира

Квартира выгорела за короткое время. Фото: архив семьи Шевченко

Вчера в Донецке у многодетной семьи среди бела дня выгорела квартира на первом этаже. Чудом все остались живы.

- До этого мне нужно было уйти в банк, я взяла младшую 3-х летнюю дочку с собой, а старшим мальчишкам строго наказала по улице не бегать, пообедать, заперла дверь и ушла, - рассказывает мама Ольга Шевченко. - Вернувшись около 16.00, предложила всем вместе сходить в магазин за покупками. Один из сыновей попросился погулять во дворе, а старший и дочка пошли со мной в магазин. Прошло немного времени, буквально 15 минут, как вдруг бежит средний сын и кричит: «Мама! У нас пожар, окна трещат!». Кинулась туда и увидела, как валит черный дым из нашей квартиры. Мне страшно представить, что это могло случиться раньше, когда я еще не успела вернуться из банка, а дети были заперты в квартире. Никогда в жизни теперь не закрою их одних!

Пожар начался в зале, предположительно причиной стал сетевой фильтр, в который были включены принтер, системный блок и прочее. В этом месте пол выгорел до плит.

Не сразу Ольге удалось, задыхаясь от чада горящего пластика, вырубить пробки и выхватить документы, которые почти не пострадали, успела оплавиться полка, где они лежали. Все остальное – мебель, техника, вещи – либо сгорели, либо были залиты прибывшими пожарными.

Пожар случился среди бела дня. Фото: архив семьи Шевченко

- У нас не осталось совсем ничего, а самое главное – нам негде жить. Временно приютили родственники, и мы сейчас впятером в одной комнате ютимся. Нам нужно пристанище, нужны деньги, чтобы восстанавливать жилье и, конечно, требуются мебель, техника и вещи. В квартире необходимы строительные работы – сначала по демонтажу, затем – по восстановлению. Страховых фондов у нас в Республике нет, поэтому надежда на помощь людей.

В первую очередь семье нужно хотя бы временное пристанище. Люди будут признательны, если откликнется тот, кто способен им предоставить жилье.

Детворе нужны канцтовары, игрушки, книги, ранцы. Сгорел единственный компьютер, а потому для дистанционного обучения понадобится техника, хотя бы и б\у.

А кроме того, необходимы вещи, ведь идут холода, а у погорельцев не осталось ни одежды, ни обуви.

Сама Ольга высокая, но худенькая, нужна одежда 44-го размера на женщину ростом 172 см, размер обуви – 39.

Папа Игорь, рост – 183 см, размер обуви – 45.

Старший мальчик 10 лет - рост 140 см, размер обуви – 37.

Средний мальчик 7 лет - рост 128 см, размер обуви – 33-34.

Девочка почти 3-х лет - рост 98 см, размер обуви – 26-27.

Пострадавшие будут признательны за любую помощь. Контактные телефоны: 071 419 1544 (Ольга); 071 371 1621 (Елена)

Также можно перечислить средства на помощь в ремонте и восстановлении жилья:

4817 7602 7854 8551 Сбербанк РФ (Филипюк Татьяна)

5168 7422 1945 7102 ПриватБанк

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