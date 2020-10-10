«Очередь не прекращается с утра и до вечера» Дончане массово скупают лекарства

Сейчас большой спрос на противовирусные и противоаллергические препараты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ситуация с коронавирусом в Донецкой Народной Республике ухудшилась. Если раньше за день фиксировали 20-30 зараженные, то сейчас число заболевших за сутки доходит до ста.

В связи с этим, руководитель государства Денис Пушилин распорядился усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения Covid-19.

Сотрудница одной из аптек Донецка Виктория Романова рассказала «Комсомолке», что в последние дни горожане массово скупают лекарства.

- Очередь не прекращается с утра и до вечера. Сейчас большой спрос на противовирусные и противоаллергические препараты, хорошо берут и антибиотики, - сказала Виктория. – Также в ходу противопростудные чаи и парацетамол. Знаю, что в некоторых аптеках их уже практически не осталось.

В последние дни горожане массово скупают лекарства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Фармацевт говорит, что некоторые препараты заканчиваются еще в начале дня, а делать дополнительные заказы просто не успевают.

- Заканчиваются те лекарства, которые чаще всего выписывают в больницах. А дженерики - подобие запатентованных препаратов, но схожих по воздействию на организм – покупать не хотят.

Из-за ажиотажа может возникнуть дефицит на определенные наименования лекарств. Однако сотрудница аптеки успокаивает, что такая ситуация продлиться не долго. Уже на следующей неделе ожидается поставка медикаментов.

- Еще больший наплыв людей ожидаем с первыми холодами. Тогда начинают лютовать респираторные болезни. Обещают и эпидемию гриппа. Так что, пока это только цветочки.

Виктория Романова посетовала, что абсолютное большинство покупателей заходит в аптеку без маски.

- В основном приходят простывшие, больные. Люди чихают, кашляют… и не думают об окружающих, - рассказывает женщина. – Вот сегодня пришел мужчина, говорит: дайте мне что-нибудь от температуры, у меня 38,5. Я спрашиваю: давно? Он говорит: неделю уже. При этом он не ходил в больницу. Пришлось попросить его отойти на социальную дистанцию. Повезло, что как раз осталась последняя упаковка подходящих ему антибиотиков.

Из-за большого наплыва людей большинство сотрудников аптек обслуживают покупателей в медицинских перчатках, но несмотря на это приходится часто обрабатывать руки дезинфицирующим средством, из-за чего страдает кожа.

- Мы каждый день рискуем заболеть, - говорит Виктория Романова. – Для своей безопасности и безопасности людей соблюдаем все требования и продолжаем работать несмотря ни на что.

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