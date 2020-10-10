Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 октября 2020 года: В Республике от COVID-19 будут лечить по новым российским протоколам

Лечение от COVID-19 на данный момент в ДНР получают 1954 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно результатам исследований, полученным в лаборатории 9 октября, коронавирус в ДНР выявили еще у 108 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— Выявлено 108 случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 7. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте от 47 до 76 лет и женщины в возрасте от 70 до 84 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, всего с начала пандемии в ДНР было официально выявлено и зарегистрировано 4470 случаев заболевания COVID-19, из них 1954 находятся на лечении в медучреждениях Республики, выписаны с дважды отрицательным результатом теста 2235 человек, летальных случаев 281.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

В ДНР началась вторая волна заболеваний коронавирусной инфекцией. Ежедневный прирост больных увеличился в разы, как и количество летальных случаев. В связи с этим местные медики переходят на новые протоколы лечения пациентов с COVID-19.

— В Республике при лечении больных с коронавирусной инфекцией используются Протоколы Российской Федерации. В данный момент это восьмая версия, — рассказали в Минздраве ДНР.

Лечение проходит с помощью препаратов, которые используются во всем мире. Это антибактериальные, противовирусные средства по типу коронавируса, гепарины, гормоны и витамин С. Препараты поступают в Республику из Российской Федерации. И пока никакого дефицита с ними нет, по словам сотрудников Минздрава ДНР.

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