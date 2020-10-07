Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 октября 2020 года: Все кружки и секции переведены на дистанционку

Все кружки и секции в ДНР переведены на дистанционку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 6 октября, выявлено 135 случаев заболевания.

За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 16.

Кроме того, зарегистрировано 11 летальных случаев – мужчины в возрасте от 35 до 86 лет и женщины в возрасте от 48 до 92 лет.

Всего по состоянию на 10:00 7 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 4071: на лечении – 1644 пациента,выписаны – 2180 человек, летальных случаев – 247.

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 7 октября всего выявлено 239 337 инфицированных (+4753 случая за сутки).

Также с сегодняшнего дня все дополнительные учреждения образования (кружки, секции, подчиняющиеся минобразования) указом Главы ДНР переведены на дистанционное обучение. В школах же начались досрочные каникулы, которые продлятся до 26 октября.

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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