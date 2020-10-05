В ДНР усилят контроль за выполнением ограничительных мер

Денис Пушилин распорядился усилить контроль за соблюдением ограничительных мер Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошло заседание Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в котором принял участие Глава Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин распорядился усилить надзорный контроль за соблюдением действующих ограничительных мер в борьбе с COVID-19.

- Сегодня мы обсудим введение дополнительных мер, которые позволят сократить распространение коронавирусной инфекции на территории Республики с учетом начавшейся в мире второй ее волны, - говорит Денис Владимирович. - В первую очередь нам нужно сконцентрироваться на контрольных функциях за теми мерами, которые есть и которые не были отменены. Мы наблюдаем относительно халатное отношение наших граждан к этим мерам, и ситуацию нужно менять в корне.

Глава ДНР отметил, что вторым важным фактором является минимизация экономических последствий.

- Мы должны выдержать баланс и взвешенно подойти к принимаемым решениям, - сказал Пушилин.

Денис Пушилин обратил внимание на то, что многие меры просто перестали соблюдаться гражданами, и этот фактор повлиял на тот рост инфицированных.

- Нужны определенные шаги, которые позволят контролировать соблюдение масочного режима, соблюдения дистанции и другие правила, - говорит Глава государства. - Это же даст нам возможность не ужесточать другие меры по иным направлениям. Мы и при первой волне обошлись достаточно узким перечнем ограничений.

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