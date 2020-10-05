Донецкий терапевт: «Пока мы не перестанем ходить больными на работу – вирусы не победим»

Как и прогнозировали медики, осенью к нам пришла вторая волна коронавируса и грядут два новых штамма вируса типа В – викторианский и ямагатский Фото: Андрей АБРАМОВ

Как и прогнозировали медики, осенью к нам пришла вторая волна коронавируса и грядут два новых штамма вируса типа В – викторианский и ямагатский. Этой напасти на нашей территории еще не было, поэтому в СЭС ДНР уже заявили о возможной эпидемии. О том, как в этой обстановке оставаться здоровым, мы поговорили с врачом – терапевтом частной клиники Донецка , к.м.н. Евгением Смирновым.

ТРУДОГОЛИЗМ УЖЕ НЕ В МОДЕ

- Лучшие мировые эксперты в медицине не придумали ничего нового, как быть социально ответственным во время угрозы эпидемий. Но многие из нас наплевательски относятся и к себе и другим. Еще до появления «свиного» и «птичьего» гриппов было модно показывать свой трудоголизм и приходить на работу больным. Потом ситуация изменилась. И такого трудоголика чуть ли не насильно отправляли лечиться. Сейчас коронавирус сделал революцию в сознании, а не только в экономике и туризме. Еще больше заявили о гигиене, масках. О том, что врачи на этой «линии фронта» - настоящие герои. И что борьба с вирусом – дело не только инфекционистов, которых не хватает, - рассказывает доктор.

- А новые типы вирусов гриппа, которые к нам идут, не так опасны, как COVID-19?

- Любой грипп коварен своими осложнениями. За свою тридцатилетнюю практику я видел много случаев тяжелых осложнений. Минингит, отит, болезни печени, пневмония, нарушения зрения и т.д. Но COVID-19 опасен быстротекущей пневмонией. Каждый пятый пациент с коронавирусной инфекцией пережил критические состояния и попал в реанимацию: септический шок, дыхательную недостаточность и другие. Выживает из них чуть больше половины пациентов.

В большинстве случаев летальные исходы были зафиксированы у больных с сопутствующими заболеваниями. Наиболее «хрупкими» категориями, подверженными риску развития осложнений, остаются пожилые люди с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, ослабленным иммунитетом на фоне сахарного диабета, беременности, гипертонии, онкологических заболеваний.

Увы, бояться нужно не только загадочного коронавируса, но и гриппа в принципе. Группы риска при любых штаммах одинаковы.

ЗАБОЛЕТЬ «ПОМОГ» ПОПУТЧИК

- Надеемся, что социальная ответственность только усилиться. Сейчас я наблюдаю, что все меньше людей носят маски, и уж тем более перчатки.

- Да, это так. Мой знакомый – учитель математики, разумный и беспокоящийся о своем здоровье человек, перестал осенью носить маску, перчатки. А в первую волну чуть не до ран протирал дезсредствами руки. Недавно паша заболел. Тест на Covid-19 отрицательный, но вторичная бактериальная пневмония разыгралась нешуточная. Прихожу проведывать, интересуюсь, как его угораздило попасть в больницу. История проста. Ехал в маршрутке на заднем сидении (там нет люка и воздухообмена), рядом сидел мужичок и покашливал. Маршрутка забита пассажирами. В масках – никого. Минут через двадцать пути мужичку кто – то позвонил. Паша невольно услышал разговор:

« Тебя уже выписали?» «Нет, сам ушел! На работу нужно», - Все так же покашливая ответил пассажир. Паша вышел на ближайшей остановке, купил в аптеке спирт, протер руки, лицо, барсетку – все что смог. Не помогло. Дня через два с высокой температурой определили в больницу. Думаю, пневмония – осложнение от гриппа, который он подхватил от попутчика. А сколько еще таких пассажиров могло заболеть от такого «ответственного» человека! Пока мы не перестанем ходить больными на работу – вирусы не победим.

- Как лучше укрепить иммунитет?

- Я не сторонник пищевых добавок. Если каждый день включать в рацион фрукты и овощи – витаминов организму хватит. Но как только настигла простуда – откажитесь от сладкого и мяса, кроме курицы. Этим вы дадите организму дополнительные силы на борьбу с заболеванием. Ну самый важный фактор – полноценный сон (восемь часов) и физнагрузки не менее 30 минут каждый день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Осенние школьные каникулы в ДНР 2020: Дети отдохнут с 5 до 25 октября

Школьники уйдут на осенние школьные каникулы в ДНР 2020 на три недели (подробности)