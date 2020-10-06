Жители ДНР отреагировали на ужесточение мер в борьбе с коронавирусом

Есть ли дефицит на лекарства в столичных аптеках? Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Началась вторая, более мощная волна коронавирусной инфекции. Но в магазинах, аптеках, транспорте люди не хотят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Владельцы магазинов (особенно небольших) тоже перестали требовать от продавцов носить маски и перчатки.

Власть на это отреагировала обещанием ужесточить надзор.

5 октября на заседании оперштаба Глава ДНР Денис Пушилин распорядился усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в борьбе с COVID-19.

- Мы обсудим введение дополнительных мер, - сказал Пушилин. - Сейчас наблюдаем халатное отношение наших граждан, ситуацию нужно менять в корне.

Тем временем, в аптеках ЛНР размели четырехмесячный запас популярных антибиотиков, противовирусных средств и препаратов, которые разжижают кровь. Аптеки заказывают аналоги, но они раскупаются мгновенно.

Аптеки заказывают аналоги, но они раскупаются мгновенно Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В аптеках ДНР дефицита антибиотиков и противовирусных препаратов нет, но везде очереди.

- Сейчас у нас огромный спрос на противоаллергенные препараты, особенно четвертого поколения, не успеваем привозить их со склада. А страдающих от аллергии становится все больше, - сказали «КП» в центральной аптеке города.

Ажиотаж в аптеках наблюдался и весной этого года. Тогда жители республик массово скупали маски, перчатки и жаропонижающие препараты.

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