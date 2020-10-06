Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 октября 2020 года: В Республике за сутки почти сто жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 97 жителей, а двенадцать – умерли. За это время только 17 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлено 97 случаев заболевания COVID-19. Пациентам оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 3936. На лечении сейчас находятся 1536 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 2164 человек. Из них 17 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 12 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте 36, 44, 64, 74, 75, 79 и 83 лет и женщины в возрасте 62, 63, 68, 79 и 81 лет. Общее количество умерших – 236.

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

На прошедшем 5 октября в Донецке заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Глава ДНР Денис Пушилин распорядился усилить надзорный контроль за соблюдением действующих ограничительных мер в борьбе с COVID-19. Поэтому опять будут штрафовать дончан, которые находятся без масок в общественных местах.

Тем временем, в понедельник, 5 октября, снова был открыт гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка». По информации МЧС ДНР в Республику въехали 27 машин и 205 человек. На территорию Украины выпущено 20 автомобилей и 113 человек.

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