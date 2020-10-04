Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 октября 2020 года: за все время заболели 3839 человек

Сейчас у нас заболевают 50-100 новых человек каждый день Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За все время коронавирус в ДНР выявили у 3839 человек. Сейчас каждый день плюс 50-100 новых заболевших. Еще недавно такой рост заболевания новой инфекцией казался фантастическим. Многие расслабились и спрятали маски в дальний ящик.

- Согласно исследованиям, проведенным 3 октября, выявлено 69 случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано 2 человека. Кроме того, зарегистрировано 4 летальных случаев – мужчины в возрасте 62 и 83 лет и женщины в возрасте 46 и 67 лет, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Сейчас от коронавируса в ДНР проходят лечение 1468 пациентов. За все время новую инфекцию преодолели 2147 человек, умерло 224 пациента.

Всего в мире на утро 4 октября 35 135 751 подтвержденных заболевших COVID-19 (+ 323 661 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 4 октября всего выявлено 226 462 инфицированных (+4140 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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