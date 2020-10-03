Министр образования ДНР Михаил Кушаков разъяснил «Комсомолке» ситуацию со школьными каникулами

Михаил Кушаков прокомментировал ситуацию со школьными каникулами Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вчера на сайте министерства образования и науки Донецкой Народной Республики опубликовали приказ о переносе осенних школьных каникул. На отдых дети должны были выйти раньше – 5 октября.

Позже документ был удален. А на сайте ведомства появилось сообщение, что приказ был опубликован по ошибке. У дончан возник вопрос – будут ли каникулы с понедельника или нет.

Внимательные горожане выдвинули версию, что документ удалили из-за ошибки, - где в датах был указан 2021 год, а не 2020. И вскоре приказ о каникулах вновь опубликуют.

Чтобы разъяснить ситуацию со школьными каникулами в Республике, «Комсомолка» позвонила министру образования ДНР Михаилу Кушакову:

- Михаил Николаевич, добрый день.

- Здравствуйте.

- Прокомментируйте, пожалуйста, «Комсомолке» ситуацию с опубликованным, а потом удаленным приказом, где школьные осенние каникулы переносятся на 5 октября.

- Проект разместили у нас ошибочно. Поэтому мы его отозвали обратно.

- То есть дети в понедельник выходят в школу.

- Посмотрим по обстановке. Сейчас ее изучаем вместе с министерством здравоохранения и с санитарной эпидемиологической службой. В случае чего, будем принимать соответствующие меры. Думаю, в ближайшее время все прояснится – мы держим руку на пульсе. Пока что все планово. Вы знаете, что сейчас высшая школа находится на дистанционном обучении. По школам примем решение – по рекомендациям Минздрава.

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