Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 октября 2020 года: Количество зараженных в Республике растет, за сутки сто новых случаев

В ДНР за сутки 10 летальных случаев от коронавируса. Фото: Евгении Ка

Врачи ДНР диагностировали 100 новых случаев COVID-19 в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

В указанный период из лечебных учреждений ДНР с дважды отрицательными тестами на коронавирус выписаны 22 человека. За минувшие 24 часа зарегистрировано 10 летальных исходов.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Республике подтверждено 3770 случаев заболевания: выздоровели 2145 человек, 1405 проходят лечение, умерли 220.

Вузы в ДНР временно переведены на дистанционное обучение, школы пока продолжают обучение в обычном режиме.

Настоящий переполох наделало вчерашнее сообщение на сайте министерства образования и науки ДНР о том, что у школьников республики с 5 октября начинаются внеплановые каникулы на три недели. Однако, через какое-то время оно исчезло и появилось объявление, что прежнее сообщение было опубликовано ошибочно.

Ранее заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов заявил о том, что уже этой зимой представят собственную дистанционную программу обучения в республике.

В обычном режиме пока продолжают работать заведения культуры и общественного питания (кафе, рестораны, бары).

Тем временем, на Украине суточный прирост COVID-19 составляет 4661 человек. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 222 322 человека, из них 4353 умерли.

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