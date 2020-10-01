«От Элизы Дулиттл до Королевы Франции…» В донецкой муздраме открылась выставка актрисы Альбины Тереховой

К 25-летию творческой деятельности актрисы донецкой муздрамы Альбины Тереховой, в Мраморном зале Сцены на Садовом открылась выставка. Фото: муздрама

К 25-летию творческой деятельности актрисы донецкой муздрамы Альбины Тереховой, в Мраморном зале Сцены на Садовом открылась выставка «От Элизы Дулиттл до Королевы Франции…». Вниманию посетителей представлены фото, видео и костюмы из спектаклей разных лет.

- Когда Альбина пришла в Донецкий музыкально-драматический театр, в нем еще не было отдельных подразделений вокалистов, артистов драмы или балета, - рассказывает генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова. - Марк Матвеевич всегда очень грамотно подбирал людей на перспективу, в коллективе служили те, кто был способен легко вживаться в драматическую роль, точно передавать все музыкальные и пластические нюансы образа.

По словам Волковой, Альбина Терехова – именно из той плеяды молодежи, которые, получив поддержку художественного руководителя, смогли в полной мере раскрыть свой многогранный творческий потенциал и демонстрируют верность Донецкой муздраме, уже четверть века выходя на ее сцену.

К 25-летию творческой деятельности актрисы донецкой муздрамы Альбины Тереховой, в Мраморном зале Сцены на Садовом открылась выставка. Фото: муздрама

Начальник отдела развития театрального искусства Дина Маслий рассказывает, что Терехова прошла большой и тернистый путь, но все еще совсем юная актриса.

- И в этом вы убеждаетесь, бывая на спектаклях с ее участием. И далеко не каждой выпускнице Российской академии музыки имени Гнесиных ректор Александр Рыжинский присылает Благодарственное письмо с поздравлениями, - сказала Маслий.

На открытии выставки Альбина Терехова предстала в образах Варвары Васильевны из водевиля «Случайная невеста» Олены Пчилки и Элизы Дулиттл из музыкально-драматического спектакля по мотивам пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу.

- Когда я только переступила порог этого театра, меня встретили добрые и заботливые люди, - вспоминает виновница торжества. - Я ощутила, что это мой второй дом, и я поняла, что не смогу отсюда уехать.

К 25-летию творческой деятельности актрисы донецкой муздрамы Альбины Тереховой, в Мраморном зале Сцены на Садовом открылась выставка. Фото: муздрама

Выставка «От Элизы Дулиттл до Королевы Франции…», посвященная 25-летию творческой деятельности актрисы муздрамы Альбины Тереховой, будет экспонироваться в Мраморном зале Сцены на Садовом МДТ имени М.М. Бровуна до конца октября.

Альбина Терехова родилась 24 ноября в Краматорске Донецкой области. Окончила Московское государственное музыкальное училище им. Гнесиных. В 1995 году была приглашена в Донецкий музыкально-драматический театр.

Сценический темперамент, замечательные вокальные и пластические данные, отточенные опытом работы, неповторимая творческая индивидуальность сделали Альбину Терехову одной из ведущих актрис театра. В репертуарном листе артистки порядка 60 ролей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песчаная буря в Донецке 30 сентября 2020: «Все покрылось коричневой пылью, дышать невозможно»

Песчаная буря в Донецке 30 сентября 2020: Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров (подробности)