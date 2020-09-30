Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 сентября 2020 года: За сутки зарегистрировано семь летальных случаев

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 97 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ДНР зарегистрирован почти у ста жителей.

- Согласно исследованиям, проведенным 29 сентября, выявлено 97 случаев заболевания, - говорится в сообщении ведомства.

В здравоохранительном ведомстве рассказали, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписан – 21 пациент.

- Кроме того, зарегистрировано 7 летальных случаев – мужчины в возрасте 82, 64, 55 лет и женщины в возрасте 71, 67, 53 и 38 лет, - сказали в Минздраве Республики.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике выявлена у 3482 жителей. 2096 человек из этого числа вылечились и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Лечение продолжают 1191 пациент.

- По состоянию на 30 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, - говорят в министерстве. - Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

Тем временем, за сутки на неподконтрольной ДНР территории Донецкой области за сутки зафиксировали 246 случаев заражения. За все время зарегистрировано 3437 положительных тестов на Covid-19.

Продолжает свою работу круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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