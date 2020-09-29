Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 сентября 2020 года: Более полсотни новых случаев за последние сутки

За сутки в ДНР 51 новый случай коронавируса. Фото: Евгении Ка

Пятьдесят один новый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в ДНР в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 28 сентября, выявлен 51 случай заболевания, — отметил в Минздраве.

Там добавили, что за отчетный период из лечебных учреждений с дважды отрицательным тестом на COVID-19 выписано 26 пациентов, один человек умер.

С учетом последних данных, в Республике подтверждено 3385 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 2057 человек, 188 скончались.

По-прежнему остаются закрытыми границы между двумя республиками. С Украиной пропуск осуществляется через гуманитарный коридор дважды в неделю. В последний раз, 28 сентября, свыше 230 граждан въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке.

В вузах ДНР в связи с COVID-19 введено дистанционное обучение до 11 октября, школы пока продолжают занятия в штатном режиме.

Украина продолжает бить антирекорды по COVID-19. За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 3627 пациентов. С начала пандемии в стране заразились 204 932 человека, умерли 4065.

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