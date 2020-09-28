Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 сентября 2020 года: за все время заболели 3334 человека

В Республике ужесточили меры борьбы с COVID Фото: Иван МАКЕЕВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 3334 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- 27 сентября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Всего на 28 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в Республике - 3334, - говорится в сообщении.

Сейчас на лечении от коронавируса в ДНР находятся 1098 пациентов, выписаны 2049 человек, умерли - 187.

На сегодня коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные переведены в специализированные учреждения здравоохранения и получают бесплатное лечение.

Всего в мире на утро 28 сентября 33 307 765 подтвержденных заболевших COVID-19 (+260 886 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 28 сентября всего выявлено 201 305 инфицированных (+2 671 случай за сутки). Среди них в Донецкой области, временно неподконтрольной ДНР, 3064 (48 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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