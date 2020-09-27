Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 сентября 2020 года: в Республике за сутки COVID-19 выявили еще у 50 человек

Ранее дневная норма прироста больных коронавирусом в ДНР составляла 20-30 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР увеличилась норма ежесуточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией. Если раньше медики ставили диагноз за сутки 20-30 пациентам, то сейчас эта норма в среднем составляет 50.

— Согласно исследованиям, проведенным 26 сентября, выявлено 50 случаев заболевания. По состоянию на 27 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — говорится в сообщении Минздрава ДНР.

Таким образом, по данным на утро 27 сентября зарегистрированных и официально подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР - 3334. Из них на лечении находится 1098 пациентов, выписаны 2049 человек, летальных случаев – 187.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе Минздрава.

В сложившейся эпидемиологической обстановке в Республике по COVID-19 Глава ДНР Денис Пушилин был вынужден снова усилить меры по борьбе с инфекцией. С 26 сентября запрещены личные приемы граждан в госорганах, на предприятиях, учреждениях и организациях. Представителям госорганов запрещено делать выездные приемы. Однако, Миграционные службы, ЗАГСЫ и подобные учреждения продолжают работу.

Также снова вводится запрет на проведения массовых мероприятий в том числе на открытом воздухе.

А некоторые ВУЗы Республики вышли на карантин. Студентов отправили на дистанционное обучение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР число заболевших коронавирусом приближается к тысяче

С начала пандемии коронавирус в ЛНР выявили у 934 человек (подробнее)

Почему Витольд Фокин вынужден извиняться за то, что назвал защитников Донбасса повстанцами

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе снова попал в скандал (подробнее)