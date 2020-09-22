Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 сентября 2020 года: Зафиксирован рекордный показатель - за сутки 340 человек выписаны после выздоровления от COVID-19

Медики сообщили о рекордном количестве жителей, которые вылечились от опасной инфекции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 23 жителя, а пятеро – умерли. За это время 340 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлено 23 случая заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция обнаружена у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 3040. На лечении сейчас находятся 897 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 1964 человека. Из них 340 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 5 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте 89, 55, 61 и 57 лет и женщина в возрасте 55 лет.

Также коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

Тем временем, 238 человек проехали в ДНР с украинской стороны через гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка». Он был открыт 21 сентября. В сторону Украины проследовали 13 автомобилей и 84 человека. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Напомним, движение через пункт пропуска осуществляется дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Для въезда в ДНР нужно получить разрешение в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавирусной инфекции. Прибывшим гражданам необходимо заполнить бланк-согласие на направление в больничный стационар для проведения обследования. Желающие могут сдать платный экспресс-тест на Covid-19 при прохождении контрольно-пропускного пункта. Стоит тест 1750 рублей. Для выезда нужна прописка на подконтрольной Украине территории.

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