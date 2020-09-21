«Ковидный синдром»: Как себя чувствует туристический бизнес в ДНР

Из Донецка до Крыма вместе с прохождением таможни можно добраться часа за 23 Фото: Евгения ГУСЕВА

Угроза коронавируса, похоже, поселилась в наших головах и окружающем мире надолго. В туристическом бизнесе произошла революция – так охарактеризовал мой знакомый ситуацию в отрасли. У него была маленькая фирма, отправлял туристов, в основном, на северный Кипр. Очень дешево из – за того, что работал с парой отелей напрямую. Приятное Средиземное море, сравнительно недорогая еда, обилие вкусной рыбы и вина, экскурсии в древние города, которые когда – то были центром цивилизации Что еще нужно туристу?

- Понял в 2015 – ом, что ничего хорошего мне не светит, - говорит Сергей – поклонник северного Кипра. – Уехал бы туда с удовольствием жить отшельником в бунгало, или пещере, но здесь старенькие родители еле выживают. Поэтому пока я таксист, иногда вожу грузы в Россию. Хорошо, хоть такая работа есть!

ПОСЛАЛИ В ГЕЛЕНЖДЖИК

В соцсетях множество предложений от турфирм Донецка. Можно отправиться чуть ли не в любую точку мира! Будто и нет запретов и пандемии. Мое внимание привлекла реклама одной турфирмы. Стандарт 7 дней/6 ночей у них отличался стабильностью и невероятной привлекательностью.

Испания, Израиль, ОАЭ, Болгария, Турция, Тунис, Египет, и даже Китай – все по 300 $.

Звоню этому щедрому донцкому туроператору с просьбой подобрать тур на декабрь в Объединенные Арабские Эмираты.

Даже на расстоянии слышно, как девочка – менеджер вздыхает, записывает мой телефон и обещает, что «начальство позвонит».

Не прошло и пяти минут, как звонит начальник девочки.

- Добрый день! В Эмираты, значит?

- Хотелось бы! Как к вам обращаться?

Тут начальник вошел в образ героя из «Иван Васильевич меняет профессию» и произнес тираду Милославского , что его имя слишком известное. Можно просто Павел. И не время сейчас в республиках фамилиями разбрасываться. Рассказал, что Эмираты сейчас открыты, как никогда. Вылет из Ростова. Коронавирус – вообще не вопрос. Стоит тур, конечно, не 300 $, а минимум 700.

- Но вот у меня на руках памятка туриста, как въехать в Эмираты…

Тут Павлу я перечисляю условия, что нужно сдать тест на COVID-19 в аккредитованной правительством ОАЭ лаборатории не раньше трех суток до вылета. И анализ нужно делать не на антитела. Годится только ПЦР – тест. Результат нужно перевести на английский, или арабский. Предъявлять справку везде – в аэропорту, отеле. Но в аэропорту ОАЭ все равно могут сделать свой экспресс - тест. Если будут сомнения – отправят в клинику И в страховке обязательно должно быть прописан пункт о лечении от коронавирусной инфекции.

- Вы туристов об этом предупреждаете?

- Конечно! – Как – то неуверенно отвечает Павел. – А вообще, у туристов должны быть маски и перчатки. Вот это главное! А где вы эту шпаргалку взяли? Что – то я не видел.

- На сайте Ассоциации туроператоров РФ

- Знаете, - задумался о моем отдыхе Павел. – Вам, наверное, лучше в Геленджик. Там к этому… (нецензурно) ковиду проще относятся. Я всем женщинам советую это направление.

ПОТЕРЯЛИ ДВЕ ТРЕТИ ТУРИСТОВ

- Без российских туристов – никуда! Скоро Египет, Турция, Тунис такими скидками зазывать будут, что дешевле к ним поехать будет, чем провести неделю дома, – Улыбается замдиректора донецкой турфирмы Евгений Антонов. – Туристов республик я тоже причисляю к российским. Мы работаем с крупными туроператорами РФ, отправляем клиентов через аэропорты Ростова и Москвы, так что на этом уровне нас признали, мы вместе с Россией!

Из - за пандемии донецкие туроператоры не досчитались две трети туристов Фото: Диля Ахмадишина

- Как на вашем бизнесе сказалась пандемия?

- За аренду офиса пока плачу, но с апреля работаю из дома. С одним человеком пришлось расстаться. Буквально со слезами на глазах! Толковый парень. Но платить ему нечем. Осталась помощница, зарплату плачу из собственного кармана. Она делает отчеты в налоговую и иногда подбирает туры.

- Получается, турбизнес сейчас на мели…

- Да, но оптимистов не сломить! Я занимался этим еще до войны. Потом в 2015 – ом нашел товарища из крупной турфирмы в Ростове. Он взял меня в дело, я поставлял клиентов, имел свою маржу. К началу истерии по поводу ковида, у меня уже были постоянные заказчики. Я нашел надежных перевозчиков, которые за пять лет работы ни разу не опоздали в аэропорт Платов. Даже не смотря на непогоду и огромные очереди на выезде из ДНР.

- Донецк настолько богат, чтобы путешествовать как раньше?

- Нет. У людей колоссально снизились доходы.

- А кто ваши клиенты? Отчаянные домохозяйки?

- Не совсем (смеется). Нам всем пришлось быть «лягушками в сметане», которых бросили в банку с молоком. Кто – то утонул, а кто – то барахтался, чтобы подняться наверх. Вот и мои клиентки (90% женщины) путешествовать начали во время войны. Прошлая жизнь пошла прахом. Но смогли найти себя – одна стала печь торты на заказ, другая взяла в аренду парикмахерскую, третья занимается лепкой и т.д.. Оформились как частные предприниматели, ни от кого не зависят. Готовы сорваться в тур в любую минуту. Я им предлагал «горящие туры». Выезжать нужно было буквально завтра. Иногда попадались отели 5 звезд по цене плохой «тройки». В их работе постоянно нужны новые эмоции, вот и не жалеют денег на путешествия.

- Они и сейчас остались с вашей фирмой?

- Из – за пандемии за границу ехать не рискуют. Но я им много туров подобрал по России. Вот на днях вернулись из Дагестана. Полный восторг! А вообще, из – за пандемии мы потеряли две трети туристов.

Российские места отдыха стали популярны. ФОТО: Фото: личный архив Арины Саванович.

КЛИЕНТ СБЕЖАЛ ИЗ ОБСЕРВАЦИИ

- Почему я не рискую отправлять людей в страны с непредсказуемым поведением властей по поводу коронавируса, - объясняет Евгений Антонов. – В конце апреля в нашем офисе появился паренек Степа. Объяснил, что страшно хочет в Крым под Севастополь. Мол, его друзья из Москвы уже приехали, зовут на скалы. Мы засомневались – вдруг его отправят на карантин. Но он не хотел отступать. Нашли гостевой домик, сопоставимый с его бюджетом. Там заверили, что на обсервацию Степу не отправят, никакие справки не нужны. Эх, не проверили мы по другим каналам! А принимающая сторона лукавила, только чтобы заполучить отдыхающего. Но Степа им не достался! Его отправили в пансионат «Изумруд» на карантин. И платить он там должен был в сутки около двух тысяч рублей.

С началом бархатного сезона на курортах снизят цены Фото: Евгения ГУСЕВА

На второй день карантина Степа сбежал. Его объявили в розыск. Быстро нашли. Но уходя от погони, он потерял вещи и документы. Смог дозвониться только нам. Мы потом долго искали его родственников, друзей, чтобы передать ему копии паспорта, вещи, бритву и т.д. Многие отреклись от Степы, узнав о его приключениях. . Так что пока с коронавирусом ситуация не ясна – я не рискую с непрозрачными путешествиями.

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