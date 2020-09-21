Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 сентября 2020 года: Лечение от Covid-19 продолжают 1219 пациентов

За все время коронавирусом в ДНР заразились 3017 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что новых случаев заражения коронавирусом в ДНР выявлено не было в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке..
- Всего по состоянию на 10.00 21 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 3017, - рассказали в Минздраве ДНР.
В здравоохранительном ведомстве Республики отметили, что выздоровели и с дважды отрицательным тестом на коронавирус были выписаны 1624 человек. Зарегистрировано 174 летальных случая. Лечение продолжают 1219 пациентов.
- По состоянию на 21 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, - говорят в министерстве. - Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.
В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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