Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 сентября 2020 года: У военнослужащих ДНР не обнаружено коронавируса

Обработка рук в лечебном учреждении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи ДНР диагностировали 41 новое заболевание COVID-19 в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 18 сентября, выявлен 41 случай заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписан 21 человек, – сказано в сообщении.

Всего в Республике подтверждено 2992 факта заболевания: выздоровело 1624 человека, 1194 находятся на лечении, умерли 174 пациента.

По данным Управления Народной милиции, за указанный период COVID-19 у военнослужащих ДНР не выявлено.

- Под контролем медицинской службы в подразделениях Народной милиции принимаются меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, проводится регулярное тестирование на коронавирус личного состава, – отметили в УНМ.

Границы ДНР и ЛНР остаются закрытыми. А въезд со стороны Украины в ДНР только по разрешению штаба "Здорове движение". Все прибывшие в ДНР из Украины подлежат обязательной 2-х недельной обсервации в одном из лечебных учреждений Республики. При этом пребывание, кормление и тестирование на коронавирус производится за счет Республики.

В целом жизнь в Республике протекает в обычном режиме: учащиеся обучаются в школах очно, работают заведения общественного питания и культуры.

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