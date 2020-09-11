Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 сентября 2020 года: За сутки – зараженных 41 житель, выписано 54

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 2780 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по результатам исследований, проведенных 10 сентября, коронавирус в ДНР выявлен еще у 41 жителя.

- Из них два случая выявлены у приехавших из Украины, - рассказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 54 человека.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 2780 жителей. Из этого числа 1415 человек выздоровели и были выписаны их больниц. Зарегистрировано 155 летальных случаев. Лечение продолжают 1210 пациентов.

- По состоянию на 10 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 130 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, - рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

В Минздраве ДНР напомнили о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций.

- Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в здравоохранительном ведомстве Республики.

В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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