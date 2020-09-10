«Мама, я справлюсь! Только не плачь…» В Донецке открыли сбор денег смертельно больной 14-летней Диане Лавровой

У Дианы диагностировали острый лимфобластный лейкоз – рак. Фото: Время добрых

Волонтеры донецкого благотворительного фонда «Время добрых» открыли сбор денег 14-летней Дианы Лавровой из Горловки. У девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз – рак. На лечение необходимо собрать 399 тысяч рублей.

- Всё началось в тот день, когда Диана дома упала в обморок, - рассказывает мама ребенка. - Как и любая мама, я забила тревогу. В больнице по месту жительства у нас выявили анемию и направили на обследование в донецкую онкогематологию. Там мы и остались. Острый лимфобластный лейкоз – диагноз, который вмиг разрушил все.

Женщина рассказывает, что первый блок химиотерапии и её осложнения чуть не убили Диану. Очень пострадал кишечник.

- С самого начала наше лечение это сплошной не проходящий кошмар – при первом заборе крови Дианочка потеряла сознание, сразу же после начала введении химии у неё появились настолько сильные боли в животике ,что в один из дней мой ребёнок на несколько часов впал в шоковое состояние… Вы представляете? Детский организм просто уже не смог справляться с болью. Господи, это жуткая картина А потом была реанимация. Так страшно мне ещё никогда не было – за закрытыми дверями мучается твой ребёнок, а ты помочь ничем не можешь, - сказала родительница.

Диана Лаврова находится в отделении онкогематологии – она не может есть, пить, разговаривает с трудом.

- В огромных дозах антибиотики, круглосуточные переливания крови - как осложнение – развился диабет. Вводят инсулин, - говорит мама Дианы. -Господи, а ведь это только начало лечения. Пока не столкнёшься со всем этим ужасом, кажется, что рак никогда не коснётся твоей семьи.

Женщина рассказывает, что когда смотрит на дочь – сердце сжимается.

- Моя сильная девочка – когда волосики начали выпадать она сказала: «Я хочу их состричь. Все», - сказала мама. – Диана понимает всю серьёзность её диагноза, понимает почему теперь круглосуточно прикована к капельнице и почему пришлось сбрить волосы. Она знает, что впереди тяжёлый путь лечения. И когда я начинаю плакать говорит только одно: «Мама, я справлюсь! Только не плачь…»

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