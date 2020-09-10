Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 сентября 2020 года: Выздоровели 1361 человек

Заболеваемость в Республике не растет. Фото: Евгении Ка

По результатам первичных тестов за минувшие сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 33 человек.

Уточняется, что в указанный период из лечебных учреждений выписаны 23 человека с дважды отрицательными тестами. Кроме того, зарегистрированы два летальных случая — мужчина в возрасте 44 лет и женщина в возрасте 68 лет.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 2739 случаев заболевания: выздоровел 1361 человек, 1223 проходят лечение, умерли 155.

Тем временем, учеба в Республике проходит в штатном режиме. Похоже и дети, и учителя так соскучились за нормальным ритмом работы и живым общением, что никто из них не настроен на дистанционку.

Все заинтересованы, чтобы второй волны коронавируса в Республике не было. А потому нелишне будет вспомнить, что министерство здравоохранения ДНР предупреждает о соблюдении профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

При первых признаках заболевания оставайтесь дома и вызывайте врача.

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