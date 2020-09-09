Утро после концерта Лепса в Донецке: что объединяет дончан?

В уборке площади Ленина участвовали 20 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Все интернет пространство Донецкой Народной Республики заполнено фотографиями и видео с концерта Григория Лепса в Донецке. Многие восхищаются, восторгаются и просто радуются проявлениям мирной жизни на родной земле. Есть и недовольные – они жалуются на мусор во время выступления артиста.

- Как так можно? Столько мусора! Неужели нельзя, как люди, все за собой убрать? – пишут дончане и прикрепляют фотографии переполненных урн.

Стоит заметить, что на фотографиях кучи мусора действительно лежат на плитке. Есть лишь единственное «но» - весь мусор аккуратно собран в одну кучу, а не разбросан по газону и дороге (не без исключений).

Мусор аккуратно собран возле урн. На газоне - нет ни одной бумажки

- Меня это наоборот радует! Это значит, что несмотря на заполненные урны, дончане с заботой относятся к своему городу и не разбрасывают отходы куда зря, складывают их возле урн, - считает дончанин Сергей. – Такое уже как-то было после концерта Валентины Лисицы в парке Ленинского Комсомола в прошлые годы. Тогда тоже одни сетовали на «свинство» людей, другие хвалили заботу о городе. Не говорю, что весь мусор был сложен так... и ветер был, да и люди не все порядочные. Но большинство показали себя с хорошей стороны.

Так или иначе - это не разделяет дончан, а совсем наоборот. Это означает, что и одни и другие – любят свой город и хотят видеть его в чистоте.

На утро после концерта - на площади Ленина чисто Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Особая благодарность коммунальщикам. Во время войны они все чаще стали слышать слово «спасибо» от горожан.

- Коммунальщики у нас действительно молодцы! Уже в восемь утра площадь Ленина была не то, что чистой, а вылизанной! Чистота высокого уровня, урны пустые, даже обертку нигде не найдешь. Вымывали и плитку в некоторых местах. И зеленюшку поливали. Большое им Спасибо!

Многие артисты и знаменитости, которые за время войны приезжали в Донецк, в первую очередь отмечали его чистоту. Удивлялись, что в такое нелегкое время город выглядит, как красавец.

Общая уборка площади Ленина и прилагающей территории началась сразу же после концерта - в 21.15 и продолжалась ориентировочно до 6 утра Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Что касается концерта Лепса. Кажется, что его будут обсуждать еще долго. Ведь это настоящее проявление мирной жизни. Многие говорят, что такого не было даже до войны.

- И не надо рассказать про Рианну и Бейонсе. Тут все было от души, по-настоящему! – пишет житель столицы Артем.

Комментарий

- Уборка была организована силами коммунального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление». Участвовали 20 человек в ручной уборке и 5 единиц техники в механизированной. Поддерживали порядок и в момент проведения мероприятия. Общая уборка площади Ленина и прилагающей территории началась сразу же после концерта - в 21.15 и продолжалась ориентировочно до 6 утра, - сообщили «Комсомолке» в администрации Донецка.

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