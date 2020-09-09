Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 сентября 2020 года: Уровень заболеваемости COVID-19 в Республике снизился

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Донецке провели первый большой концерт с участием звезды из России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Согласно результатам тестов на COVID-19, полученным в лаборатории 8 сентября, коронавирус в ДНР выявили всего у семи человек. В прошедшие сутки также был небольшой прирост больных – 13 человек. Это говорит о том, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией за последнее время значительно снизился. До этого ежедневно медики получали данные о 20 – 30 новых пациентах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

—Выявлено 7 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая - женщины в возрасте 79 и 66 лет. По состоянию на 9 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 127 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, — говорится в сообщении.

Таким образом, всего по состоянию на утро 9 сентября коронавирус в ДНР был выявлен у 2706 человек. Лечение от COVID-19 продолжают 1215 пациентов. Из больниц выписаны 1228 человек с дважды отрицательным результатом теста на вирус. Также зарегистрировано всего 153 летальных случаев.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в ДНР начали ослаблять ограничительные меры. Так, в Донецке провели первый с начала пандемии большой концерт. Он был приурочен 77-й годовщине со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. На этом концерте выступал известный российский исполнитель Григорий Лепс.

Концерт Григория Лепса в Донецке собрал 70 тысяч зрителей. Людей было столько, что заполнилась не только площадь Ленина, но и улица Артема, территория возле Драмтеатра и даже Главпочтамта. На выступление съехались жители из разных городов Республики.

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