«Мы давно этого ждали!» Концерт Григория Лепса в Донецке будет идти 2 часа

Григорий Лепс выступит в Донецке. Фото: Официальный сайт Григория Лепса

8 сентября состоится концерт Григория Лепса в Донецке. Это долгожданное и радостное событие для жителей всей Республики.

- К нам приезжали звезды разных рангов. Но когда узнала, что приедет сам Лепс – не поверила. Мы давно этого ждали! - говорит макеевчанка Светлана Лозовая. – Вот теперь всей семьей собираемся на концерт.

На концерт Григория Лепса в Донецке съезжаются жители со всех городов Республики. Многие хотят услышать и увидеть артиста. Многих интересует: Сколько будет длиться концерт? Об этом мы поинтересовались у директора артиста.

- Продолжительность 2 часа. Это полноценный сольный концерт, - ответил директор артиста.

Концерт Григория Лепса в Донецке ко Дню освобождения Донбасса организовывает Русский центр. Концерт пройдет на площади Ленина. Начало в 19.00

Григорий Лепс попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» еще в 2017 году из-за посещения Республики Крым.

- Я не занимаюсь политикой, а занимаюсь исключительно творчеством и музыкой, – отреагировал Лепс на внесение его данных в базу «Миротворца».

Кстати, перед концертом в Донецке, Григорий Лепс провел концерт в Крыму. 6 сентября артист выступил в «Юбилейном» в Ялте.

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