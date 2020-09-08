День освобождения Донбасса 2020: Какие мероприятия будут 8 сентября

Тысячи жителей из городов ДНР почтят память героев-освободителей на мемориальном комплексе «Саур-Могила» Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сегодня, 8 сентября, в ДНР большой праздник - отмечают 77-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. По этому случаю день объявлен выходным. Также приостановлено действие комендантского часа в ночь на 9 сентября.

По традиции главным центром торжеств станет мемориальный комплекс «Саур-Могила». Здесь в 10.00 начнется республиканский митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Донбасса. Для жителей, желающих принять участие в митинге, организован бесплатный проезд. Автобусы до Саур-Могилы будут выдвигаться из 11 городов Республики: Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Харцызска, Горловки, Енакиево, Амвросиевки, Снежного, Старобешево, Тореза и Шахтерска.

Сегодня на мемориальном комплексе состоится презентация передвижной выставки «Музей под открытым небом с экспозицией о событиях и героях Великой Отечественной войны». На ней будут представлены подлинные экспонаты из фондовых коллекций Донецкого республиканского краеведческого музея: документы, фотографии, образцы оружия периода Великой Отечественной войны, снаряжения, обмундирования и личные вещи наших земляков, принимавших участие в освобождении советского народа от немецко-фашистских захватчиков. Всего будет представлено более 100 подлинных экспонатов.

Также на Саур-Могиле будут вспоминать и героев боев 2014 года, защищавших легендарную высоту от украинских оккупантов.

В Донецке в 08.30 состоится возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Ф.И. Толбухину. А в 09.00 возложат цветы к памятникам «Жертвам фашизма», Н.Ф. Ватутину, К.А. Гурову и Ф.А. Гринкевичу.

В 14.00 – 18.00 на бульваре Пушкина возле памятника «Реки Донбасса» пройдет акция «Город героев», выставка картин молодых художников.

В 16.00 – 18.00 дончан и гостей столицы ждет театрализованное представление «Нас песня к победе вела».

Кульминацией дня станет большой концерт в центре Донецка на площади Ленина. На нем выступит популярный певец из России Григорий Лепс. Начало концерта - в 19 часов.

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