В Донецке на лечение трехлетней девочки собрали 380 тысяч рублей

В Донецке завершен сбор денег трехлетней Радамире Баша. Фото: «Время добрых»

Волонтеры благотворительного фонда «Время добрых» сообщили о закрытии сбора денег на лечение трехлетней Радамиры Баша.

- Волшебники, улыбнитесь! Доброта снова победила. Благодаря вашей поддержке сбор для Радачки закрыт. И как после такой прекрасной новости не верить в чудеса? – написали на своей официальной странице волонтеры.

Представители «Времени добрых» рассказали, что ребенок приступает ко второму этапу лечения.

Радочке резко стало плохо после Вербного воскресения. Она проснулась вялая и бледная. Температура была невысокая, поэтому мама не стала вызывать врача, тем более не было ни насморка, ни кашля. Накануне дочь долго играла на улице и могла переохладиться.

- Переживать я стала, когда поняла , что температура уже не сбивается просто жаропонижающими. Наш педиатр назначил нам антибиотик. Но и он не помог. Радочке становилось всё хуже. Я заметила, что у дочки начали появляться мелкие синячки по всему телу. Мне показалось это очень странным, ведь последние несколько дней Рада не то чтобы бегать, ходить не могла… Я не понимала откуда они взялись. Где же мне было знать, что это первые симптомы рака? - со слезами в голосе рассказывает мама Радомиры. - То, что с Радочкой что-то не так показал анализ крови – гемоглобин упал почти до нуля. Нас в экстренном порядке перевели в отделение онкогематологии. И начались бесконечные обследования... Из Москвы пришёл ответ – острый лимфобластный лейкоз. Рак крови.

На повторную операцию необходимо собрать 65 тысяч рублей. Фото: «Время добрых»

Тем временем волонтеры открыли сбор денег 9-летнему Илье Ламбринову. На срочную операцию мальчику нужно собрать 65 тысяч рублей.

У Ильи диагностирован детский церебральный паралич.

- Кто возьмёт в семью ребёнка инвалида, который даже ходить сам не может? В Илюшу не верил никто. Только мы и вы - неравнодушные люди, которые распространяли наши публикации о нем и помогали искать ему маму. Чудо произошло - Илюшка уже год в семье! Ангелом хранителем для маленького одинокого тяжелобольного мальчика стала приёмная мама, - рассказали волонтеры.

В благотворительном фонде говорят, что женщина буквально вырвала мальчика из системы, в которой он жил семь лет.

- Год назад Илюше провели операцию по методу Ульзибата, которая дала ему возможность не отличаться от здоровых деток. После проведённой операции Илья прошёл несколько курсов реабилитации. От его успехов дух захватывает – до чего же у мальчишки сила воли и желание быть как все! Сейчас Илья нуждается в повторной операции.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

Читайте также

«Онкология – не приговор!» Как донецкие волонтеры помогают смертельно-больным детям

«Комсомолка» пообщалась с командой благотворительной организации «Время добрых» (подробнее)